Nortura starter digital løsning for kjøp og salg av levende dyr

– En nyutviklet digital livdyr-plattform skal nå gjøre prosessen enklere og mer selvbetjent for våre medlemmer, skriver Nortura i en pressemelding.

Ifølge kjøtt- og eggsamvirket formidler de kjøp og salg av dyr til en verdi av 1,4 milliarder i året.

– Prosessen rundt livdyrkjøp og livdyrsalg har vært svært tungvint. 80 prosent av alle henvendelser om livdyrsalg har skjedd via telefon, og det har vært mange manuelle operasjoner. Vi trengte et bedre verktøy til Nortura-bonden, sier Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Automatiske søk

Den digitale tjenesten skal forenkle kjøp- og salgsprosessen ved å ta hånd om ting som innmelding, transport, avregning og fakturering.

Annonse

Ifølge Nortura har bonden tidligere måttet ringe inn for å melde opp et dyr til salg, og deretter har prosessen videre vært svært manuell, ved å søke opp informasjon om det enkelte dyret i ulike registre. Denne prosessen blir nå automatisert.

– Når Norturabonden legger inn individnummer på livdyrplattformen på Min Side, så vil programmet søke opp all nødvendig informasjon fra andre databaser. Det høres kanskje ikke spesielt banebrytende ut, men det representerer et viktig steg for å kunne tilby en bedre livdyrtjeneste, sier Risnes.

Les også: Rapport avviser at ny kyllingrase gir bedre dyrevelferd

Koster ti millioner kroner

I første rekke vil den nye digitale løsninger fungere for storfebønder. Ifølge Nortura vil dette frigjøre tid for det de kaller formidleren, som kan bruke mer tid på koble den rette selgeren med den rette kjøperen.

– Plattformen skal ikke erstatte livdyrformidleren i seg selv, men gi livdyrformidleren rom til faktisk å drive med formidling og koble kjøper og selger. Ikke papirflytting som i dag, sier Risnes.

Prislappen for livdyrportalen er beregnet til i overkant av 10 millioner kroner, og har en beregnet årlig gevinst på 12 millioner i full drift, opplyser Nortura.

Tilførselsområdene Agro (Sør-Rogaland og Agder), Vest (Nord-Rogaland, Vestland og deler av Møre og Romsdal) og Nord er først ut i pilotfasen.