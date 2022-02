Nortura-sjefen mener de vet mer om hvem som sto bak dataangrepet

Det er i en pressemelding på Nortura sine medlemssider som ble publisert tirsdag at konsernsjef Anne Marit Panengstuen sier at de nå vet mer om hvem som sto bak dataangrepet de ble utsatt for 21. desember.

– Dette er profesjonelle aktører – selskaper der IT-spesialister får god lønn for å komme på jobb og utføre kriminelle handlinger. Vi overlater etterforskningen til politiet, sier Panengstuen.

Har brukt titalls millioner

Arbeidet etter dataangrepet og gjenoppretting av det gamle systemet har krevd betydelige ressurser, ifølge Panengstuen.

Nortura mener imidlertid det er for tidlig å si hva den totale kostnaden vil bli.

– Det er klart at dette koster oss noen titalls millioner kroner i 2021, og vi arbeider fortsatt med å gjenopprette systemene og utvikle en ny Min Side, sier Panengstuen i intervjuet som ligger ute på medlemssidene.

– Bare i Nortura avverger vi et titalls angrep hver dag. Vi visste at innbrudd var en risiko, konstaterer Panengstuen.

Hun benytter anledningen til å rose egne medarbeidere.

– Takket være dyktige og besluttsomme medarbeidere som tok tak der og da, fikk vi bokstavelig talt koblet Nortura fra omverdenen og hindret at kjeltringene klarte å kryptere datastrukturen vår. Hvis ikke, ville vi vært i en langt verre situasjon, sier Panengstuen.

Ingen tegn til sensitiv data på avveie

Panengstuen mener at de ikke ser noen tegn til at personopplysninger har kommet på avveie.

Til Nationen 11. januar sa politiadvokaten Erik T. Hansen at de ikke hadde noen mistenkte i saken.

– Vi søker i første omgang å kartlegge omfanget av angrepet, og i den forbindelse også omfanget av mulige digitale spor. Våre teknikere har påbegynt det som synes å ville bli et omfattende analysearbeid, sa Hansen.

Nationen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Hansen tirsdag formiddag.