Nortura-selskapet Norilia etablerer samarbeid med dansker

Nortura-eide Norilia håndterer restproduktene fra kjøtt- og eggindustrien i Norge. Det innebærer blant annet huder fra kyr og skinn fra kalver, geit og sau. Ifølge Norilia er huder fra norsk storfe av verdensledende kvalitet.

Produktene går blant annet til vesker, sko og bilseter.

Nå etablerer Norilia og danske Himmerlandskød det nye selskapet Norilia Nordic som skal styrke bearbeidingen og salg av huder og skinn fra Norden. Norilia vil eie 51 prosent av det nye Norilia Nordic.

– Himmerland kom til oss i fjor sommer og spurte om vi var interessert i et samarbeid, og danske og norske huder er ganske likeverdige i kvalitet. Vi fant ut at vi kunne styrke vår forretningsposisjon i markedet, sier daglig leder Morten Sollerud til Nationen.

– Jeg tror vi får en enda sterkere posisjon og markedet og mulighet til å ta ut enda bedre priser. Samtidig får vi ned kostnadsnivået. Det handler om å møte det framtidige markedet, legger han til.

Sollerud opplyser samtidig at kundene er opptatt av hvor produktene kommer fra, så huder og skinn vil fortsatt bli sortert mellom opprinnelseslandene Norge, Sverige eller Danmark.

Omsetter for en halv milliard

Norilia Nordic vil stå for alt salg av nordiske huder og skinn fra Norilia og Himmerlandskøds virksomheter. Selskapet vil selge alle huder og skinn og kjøpe bearbeidingstjenester fra Norilia og Himmerlandskød, opplyser de i en pressemelding.

– Nordiske huder er kjent som et produkt av høy kvalitet i garveriindustrien, og vi ser et stort potensial i å samle de nordiske hudene i Norilia Nordic, sier administrerende direktør Lars Andersen i Himmerlandskød.

Norilia har om lag 50 ansatte, og har en omsetning på om lag 500 millioner kroner med en eksportandel på 70 prosent. Norilia har også et hudanlegg på Skjeberg hvor huder og skinn blir tatt imot.

Norsk storfehud selges blant annet til garverier som lager lær, for så å selge det videre blant annet til luksusprodusenter som Hugo Boss, Prada og Cartier.

Dansk utbryter

Himmerlandskød var tidligere en del av det danske kjøttkonsernet Danish Crowns datterselskap Scan-Hide, men brøt ut av morselskapet etter lengre tids uenigheter, ifølge Landbrugsavisen. Himmerlandskød har fortalt at de etablerer behandling av hud på en fabrikk i Rødkærsbro, mellom Viborg og Silkeborg på Midtjylland.

For Danish Crowns hudselskap Scan-Hide har det vært en negativ økonomisk utvikling. Prisene på hud falt over 30 prosent i fjor. Omsetningen for selskapet ble redusert med 25 prosent, og resultatet var 18,5 millioner danske kroner i underskudd.