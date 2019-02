Nortura-resultat svakere enn kriseåret 2017

Dermed er 2018 enda lavere enn kriseåret 2017. Driftsresultatet i 2018 endte på 88 millioner kroner, 65 millioner kroner lavere enn i 2017. Det går fram av en børsmelding torsdag. 88 millioner kroner i driftsresultat er 65 millioner lavere enn 2017.

– Året 2018 ble preget av tiltak for å bedre resultatutviklingen og kapitalbinding, men også av «motvind» i form av lavere salgsvolumer, fortsatt utfordringer knyttet til ubalanse i råvaremarkedene, helårseffekt av ny distribusjonsmodell, samt økte energipriser, skriver Nortura i sin årsrapport for fjoråret.

Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon på 96 millioner kroner bidro til resultatsvekkelsen, forklarer kjøttsamvirket i børsmeldingen.

Når ikke sparemål

Nortura igangsatte tidlig i 2018 et forbedringsprogram, som skal føre selskapet tilbake til 2016-nivå i løpet av tre år, det vil si et resultat før skatt på 461 millioner kroner.

Programmet som ble lagt var å spare inn 700 millioner, kutte 20 prosent av årsverkene innen administrasjon, totalt 300 stillinger, samt kutte i prisene til bøndene som leverer kjøtt. Ansatte inngikk avtale om lønnsfrys i 2018.

I børsmeldingen torsdag blir det klart at Nortura ikke ser mulighet for å nå målet selskapet satte seg. Nå blir målet om å være tilbake på 2016-nivå utsatt med ett år, til 2021.

Nationen skrev onsdag at Nortura skal halvere sortimentet. Dette er ett av tre hovedtiltak for å komme tilbake på rett spor. To andre hovedtiltak beskrives som indirekte kostnader og industriell tilpasning.

Problemene knyttet til nytt datasystem, som tidligere har vært omtalt som et pengesluk for samvirket, fortsetter:

– Implementering av ny IKT-plattform krever fortsatt mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner og tar lengre tid enn forventet, skriver kjøttsamvirket.

Nortura 2018 i tall Omsetning: 23.449 millioner kroner Driftsresultat: 88 millioner kroner Resultat før skatt: 26 millioner kroner Egenkapitalandel: 32,4 prosent

Sliter i markedet

Nortura omtaler det totale markedet for kjøttprodukter i dagligvarehandelen som «stagnerende».

– Dette henger sammen med flere trender i tiden, som sterk utvikling i markedet for ferdige retter i og utenfor dagligvaremarkedet, forbrukernes ønske om å spise mer grønt og mindre kjøtt og noe mindre annonsering for kjøtt, heter det i årsmeldingen for fjoråret.

Nortura sitt salgsvolum til dagligvarehandelen gikk tilbake i 2018. Her var samvirkets markedsandel, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, på 44,5 prosent i tredje tertial. Det er en nedgang på 1,3 prosentpoeng mot samme periode året før.

– Salget av Prior hvitt kjøtt økte, mens det var en markert nedgang for Gilde-produkter. Nedgangen var størst for rent kjøtt og deiger, der dagligvarekjedene i større grad har prioritert egne merker. Alt i alt ble markedsandelen for Nortura sine merkevarer innenfor dagligvare redusert med cirka ett prosentpoeng i 2018. Det var imidlertid økning i markedsandelen for pølser, spekepølser og dypfryste burgere, skriver Nortura.

Rekordår i 2016

2018-resultatet er likevel bedre enn hva foreløpige resultater kunne indikere i høst. Da resultatet for andre tertial ble lagt fram i oktober i fjor var underskuddet ni millioner kroner, noe som ga et samlet underskudd på 135 millioner kroner så langt i 2018. Men i tredje tertial var overskuddet på 161 millioner kroner, noe som altså ga et overskudd på 26 millioner kroner for hele 2018.

For ett år siden kunne Nortura legge fram et resultat før skatt på hvor overskuddet fra 2016 var redusert til en sjettedel. Totalt for 2017 endte driftsresultatet for Nortura på 153 millioner kroner og resultat før skatt for på 70 millioner.

Det var en nedgang på 391 millioner fra 2016, hvor kjøttsamvirket oppnådde sitt beste resultat noen gang. Resultat før skatt i 2016 var på 461 millioner kroner.

Siden forrige årsresultat har flere i Nortura-ledelsen takket for seg. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg måtte gå på dagen i november. To direktører, økonomidirektør Harald Ullevoldsæter og deretter HR-direktør Mads Bendixby, forlot kjøttsamvirket i månedene som fulgte.