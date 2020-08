– Det er veldig hyggelig å se at så mange har kost seg med våre grillprodukter fra Gilde og Prior i sommer. Produksjonen i Nortura har gått på høygir og enkelte fabrikker og linjer har produsert i alle tilgjengelige timer. Vi har tatt vår rolle som samfunnskritisk funksjon på største alvor og levert gode resultater vi er stolte av, sier sortiment og driftsdirektør i Nortura, Sigbjørn Palm, i en pressemelding.

I grillsesongen, som regnes fra uke 18 til uke 32, har Nortura en salgsvekst på 25 prosent sammenlignet med fjoråret.

Det er flere grunner til at salget har økt, tror Palm.

– Vi forventet et økt salg som følge av stengte grenser, restriksjoner i serveringsmarkedet og rekordmange på Norgesferie, men i tillegg har en rekke av årets nyheter fra Gilde og Prior blitt tatt veldig godt imot og bidrar sterkt til den gode veksten. Fint vær i oppstarten er også en viktig faktor da grilling er spesielt populært tidlig i sesongen, sier Palm.

Tilbake til normalen

Samtidig har også salget til proffmarkedet kommet tilbake til normalen. I vår måtte Nortura selge unna produkter gjennom blant annet gjennom Too Good To Go, fordi salget til hoteller og restauranter forsvant.

– I vårt marked gikk sommeren over all forventning. Mat på nett, restauranter og bensinstasjoner drar veksten, men den største positive endringen ligger på hotellsektoren som gikk mye bedre enn fryktet, sier konserndirektør for Nortura Proff og industri, Hilde Klerck-Nilssen.

Venter nedgang

Likevel venter de nå en ny nedgang.

– Vi forventer en ny dupp i salget nå. Reiselivet vil merke at ferien er over, veldig mange kantiner er fortsatt stengt og restaurantmarkedet har fått nye restriksjoner. Vi følger spent med på utviklingen, er i tett dialog og gjør det vi kan for å tilrettelegge for våre kunder i denne krevende tiden. Og vi krysser fingrene for bedre tider for markedet.