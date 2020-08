Allerede før sommerferien begynte Nortura Sarpsborg sine forberedelser for skolestart. Til vanlig sender samvirket ut 175 tonn pålegg i uka. I ukene rundt skolestart øker dette til 250 tonn.

Bare i forrige uke gikk det ut 85 tonn kokt skinke fra fabrikken. Dette tilsvarer pålegg til omtrent 7 millioner brødskiver. På en vanlig uke går det ut cirka 35 tonn.

– Operatørene har forberedt seg på at det kan bli mye overtid, heldigvis er de fleksible og stiller alltid velvillig opp! Som regel må vi også ta i bruk helger og netter for å levere. Det blir alltid et ekstra trykk før skolestart, så dette er vi vant til og vil klare dette fint, sier fabrikksjef i Sarpsborg, Stig Barstad i en pressemelding.

Han legger til at det er høyere produksjon av blant annet servelat, hamburgerrygg, roastbiff og Priorpålegg også.

– Vi er veldig stolte over at vi lager så mange matpakkefavoritter til både store og små, og vi jobber på spreng for å sørge for at vi produserer nok smakfullt pålegg til matpakkene i disse dager, legger han til.

En annen stor klassiker er leverposteien. Rundt skolestart selges det dobbelt så mye som i en vanlig uke. De to siste ukene har det gått ut nesten 40 tonn med leverpostei fra fabrikken i Tønsberg.