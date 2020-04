Nortura mangler storfekjøtt – ber om ekstra slakt

I mars meldte Nortura at reguleringslagrene for storfe nærmet seg tomme.

– Vi har rådet Landbruksdirektoratet til å åpne for import. Lagrene har blitt redusert i lang tid, og det har ligget i kortene at reguleringslageret snart vil gå mer eller mindre tomt for norsk storfekjøtt, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked til Nationen den gang.

Nå ber Nortura medlemmene om å sende mer storfe til slakt. I forrige uke gikk Nortura ut og ba om at slaktemodne dyr ble meldt inn så raskt som mulig.

Annonse

Nå øker Nortura prisen de gir til bøndene for å få dekket etterspørselen.

"På grunn av stor etterspørsel etter storfekjøtt har Nortura behov for mer slakt. Vi øker derfor Ekstra avtaletillegget med ytterligere kr 0,50 i ukene 18 til og med uke 21. Ekstra avtaletillegg vil i denne perioden være på kr 1,90 pr. kg. Det betyr at du melde inn dine slakt til Nortura i løpet av denne uken for å oppnå dette tillegget", skriver Nortura på sine medlemssider på Facebook.

Ekstra avtaletillegg brukes i perioder med stor underdekning, og er en pris som kommer i tillegg til leveringsavtalen.