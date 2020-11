I forrige uke hadde næringskomiteen på Stortinget høring om stortingsmeldinga «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane».

Flere organisasjoner deltok, deriblant Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Nortura.

Sistnevnte var i likhet med de to andre ganske krass når det gjaldt tilbakemeldingene om kjedenes egne merkevarer (EMV).

«Den aller største utfordringen for Gilde og Prior er kjedenes egne merker (EMV) og konkurransen om hylleplass i butikken», uttalte Nortura i årsrapporten, ifølge bladet Matindustrien.

EMV tar over markeder

EMV har de siste ti årene tatt en stadig større del av kaka. Per september i år var andelen egne merkevarer innenfor kjøtt og egg 44 prosent – en økning på 21 prosent siden 2010. Spesielt innenfor kjøttdeig og farser har de blitt den klart største aktøren: EMV sto i 2019 for 81 prosent av markedet, opp fra 36 prosent i 2010. Siden koronaviruset slo rot i Norge, har kjedenes EMV økt med 1,6 prosent innenfor kjøtt og egg.

Nortura produserer selv EMV for dagligvarekjedene, blant annet Folkets kjøttdeig til Norgesgruppen, som blir produsert av datterselskapet Norfersk, samt egg for Rema 1000s lavprisserie.

– Nortura er tillagt oppgaven som markedsregulator av myndighetene, det innebærer at vi har en forpliktelse til å bidra til at bonden får solgt egg- og kjøttråvarene i det norske markedet, sier Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for strategi, rammevilkår og kommunikasjon i Nortura, til Matindustrien.

Om økningnen innenfor EMV på kjøttdeig og farser, sier han:

– Disse tallene rammer inn utfordringen vår. Nå er 8 av 10 kjøttdeigpakker fra kjedenes egne merkevarer, en fra Gilde og en fra frittstående produsenter.

Frykter for matvareindustrien

Rakkenes sier at Nortura trenger de ekstra inntektene de får gjennom at forbrukerne er villige til å betale mer for deres sterke merkevarer.

På spørsmål om hva Nortura kan gjøre, svarer han:

– Først og fremst må vi arbeide med våre egne produkter og forsøke å konkurrere. Men vi ønsker også å sette søkelys på utfordringen med EMV. Vi mener utviklingen ikke er bærekraftig. Fortsetter utviklingen slik, innebærer det at hele den uavhengige matvareindustrien, som produserer kjente og kjære merkevarer, forsvinner.

