Nortura må bedre rutiner for halshugging av kylling

Mattilsynet avdekka ved et tilsyn den 18. juli i år at en kylling passerte to ansatte, med hode på, uten at de så det, det melder Smaalenenes Avis.

I utgangspunktet skal maskinene kappe hodene av fuglene på en kjapp og effektiv måte, etter at de har blitt bedøvd. Hvis maskinen svikter skal en som arbeider på slakteriet stå klar til å kappe hodet av fuglen manuelt. Det skjedde ikke denne dagen.

Annonse

«For å sikre at ingen dyr lider unødig, må dere gjennomføre tiltak slik at alle dyre dekapiteres (halshogges, journ. anm.) etter gasstunnel og før de går videre til skåldekar og ribbemaskin», skriver Mattilsynet.

Fabrikkdirektør Lars Ove Flaten sier til Smaalenenes Avis at Nortura Hærland tar pålegget på største alvor. Han understreker samtidig at gasstunnelen sørger for at kyllingene bedøves dypt.

– Dette er unntak, det er ikke ofte noe slikt skjer, sier han.

Flaten understreker at de skal gå gjennom rutinene sine.