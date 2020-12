Nortura flytter hovedkontoret

Norturas nye hovedkontor skal ligge i Entra-bygget Tollgaarden i Schweigaardsgate 15, rett overfor det som en gang var hovedstadens gamle kjøtthall. Lokalene skal være klare til innflytting sommeren 2023.

– Dette er flotte, moderne og kostnadseffektive lokaler som dekker alle de krav vi har satt til nytt hovedkontor og en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi ønsker med nytt hovedkontor å bidra til å skape en sentral møteplass og et samlingspunkt for mat-Norge, vi vil rett og slett være et levende hus med mye matglede, inspirasjon og matfaglig kompetanse. Det gleder vi oss til, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura, i en pressemelding.

Det nye hovedkontoret ligger nært blant andre Norges Bondelags hovedkontor.

Annonse

Flytting til nytt hovedkontor er en del av Norturas omstillingsprogram for å redusere kostnader og øke konkurransekraften. Det nye hovedkontoret skal, ifølge kjøttselskapet, sørge for et årlig kutt i kostnader på 7 millioner.

– Reduserte kostnader har vært en forutsetning i prosessen med å finne nytthovedkontor. Vi har vurdert over 60 ulike tilbydere og alternativer. Tollgaarden har vært i særklasse og vi er glade for å signere kontrakt. At lokalet i tillegg gir oss nærhet til andre landbruksorganisasjoner er et pluss, sier Mads Unneberg, eiendomssjef i Nortura.