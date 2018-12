Nortura dropper julegave til ansatte

Bondeeide Nortura sliter i motbakke. Driftsresultatet for andre tertial i år endte på minus 27 millioner kroner, en svekkelse på 132 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Samvirket hadde en gjeld på 6,5 milliarder kroner ved årets begynnelse.

I november fikk konsernsjef Arne Kristian Kolberg sparken på grunn av de dårlige resultatene.

Samtidig er konsernet i full gang med et forbedringsprogram som skal bedre lønnsomheten. For de ansatte betyr det at de ikke får julgave i år. Det er heller ingen lokale lønnsforhandlinger. Bare det sentrale lavtlønnstillegget ble gitt i år.

– Ikke godt mottatt

– Konsernledelsen har valgt å sette julegavene på vent i år. Det er full forståelse for at dette ikke blir godt mottatt og kan virke litt smålig, men når vi har kommet i denne situasjonen er det klart at alle steiner må snus, sier konserntillitsvalgt Kenneth Johansen til Smaalenenes Avis.

Annonse

De siste årene har julegaven, ifølge avisen, vært et gavekort på 600 kroner.

– De ansatte er bekymret og valgte å bli med på denne dugnaden ettersom selskapet er i en krevende situasjon, men vi må ha tro på at situasjonen skal snu, sier Johansen.

Julegave fra fagforeningen

Ved Nortura Hærland i Østfold får de ansatte likevel julegave, takket være fagforeningen.

– Vi skulle jo ønske at vi fikk julegave fra konsernet, det er en lang tradisjon her, men vi har kjøpt våre egne julegaver for å opprettholde julestemningen, sier hovedtillitsvalgt Live Major til Smaalenenes Avis.

Hun har stor to på at Nortura skal komme seg på beina igjen.

– Det er soleklart at vi skal komme oss ut av denne situasjonen. Vi har en egen evne til å snu oss rundt og løfte oss opp. Det skal vi klare nå også. De ansatte gjør en fenomenal jobb, sier hun.