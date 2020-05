Nortura-direktør Ellen Flø Skagen gir seg

Ellen Flø Skagen har vært i Nortura i 14 år, men gir seg nå i stillingen som direktør for Kommunikasjon, samfunn og bærekraft.

– Jeg slutter ikke med lett hjerte. Det har vært meningsfulle, stolte og begivenhetsrike år, og jeg er takknemlig for det jeg har fått være en viktig del av. Jeg har imidlertid et personlig ønske om å bruke tiden min annerledes fremover, og da er det rett og slett et valg som er nødvendig, sier Flø Skagen til Norturas medlemssider.

Beste omdømmeskår noensinne

Hun legger likevel til at nåværende tidspunkt er et godt tidspunkt å gi seg på, etter at Nortura gjorde sin beste omdømmeundersøkelse noen gang. Av norske selskaper havnet de på en 33. plass med 74,3 poeng av 100 mulige.

– Det føles også godt at vi nettopp har fått vår beste omdømmeskår noensinne etter et tøft år rundt både dyrevelferd, klimadebatt og fabrikkstruktur. Åpen, ærlig og verdibasert kommunikasjon vil alltid være rett selv når sakene er kritiske,

Flø Skagen har jobbet i Nortura siden 2006, og har i de siste fire årene jobbet som en del av konsernledelsen. Hun går av fra sin stilling 1. juli, og Nortura er i gang med å finnes Flø Skagens erstatter.

To ut dørene

– Jeg vil takke Ellen for den innsatsen hun har gjort for Nortura gjennom mange år. Ikke minst har både Samfunnsrapporten vår og Samfunnsregnskapet som viser hva Nortura betyr for norske lokalsamfunn, vært noe hun har fått på plass og som er veldig viktig for oss i samfunnsdebatten, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nyheten kommer kun en liten måned etter at assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura, Eskil Pedersen, varslet at han også går fra sin stilling. Han går over i rollen som kommunikasjonsdirektør for Norden i Santander Consumer Bank.