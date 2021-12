Nortura blir ny hovedleverandør til Forsvaret

Avtalen er landsdekkende og har en årlig verdi på om lag 23,5 millioner kroner.

– Vi er veldig stolte over å kunne levere hvitt kjøtt og egg til forsvarsstyrkene. Forsvaret stiller høye krav til samarbeid og vi er stolte over å ha fått tilliten, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, i en pressemelding.

Nortura har vært en mangeårig leverandør til Forsvaret av rødt kjøtt, og ifølge samvirket selv forsterkes partnerskapet ytterlige ved inngåelsen av denne avtalen.

Annonse

Rammeavtalen varer i ett år, med mulighet for forlengelse én eller flere ganger i ytterligere tre år. Avtalen er landsdekkende og vil levere til alle Forsvarets kjøkken og messer, også skip som ligger til kai.

– Forsvaret har over 16000 ansatte, som i sitt daglig arbeid har behov for gode kilder til proteiner og næringsstoffer. Vi gleder oss til å kunne levere næringsrike og gode matvarer til ansatte i Forsvaret fremover, sier konserndirektør for Nortura Proff, Petter Brinchmann, ifølge pressemeldingen.