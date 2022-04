Norske Skogs resultat opp nesten 200 millioner kroner

– Etter betydelige kapasitetsstengninger i industrien de to siste årene, overstiger etterspørselen etter publikasjonspapir nå tilgjengelig kapasitet, som gjør at våre maskiner kan kjøre for fullt, sier konsernsjef Sven Ombudstveidt i Norske Skog i en pressemelding.

De begrunner det økte resultatet med høyere priser på alle papirkvaliteter som en konsekvens av rekordhøye energikostnader i Europa og et sterkt marked for publikasjonspapir.

I kvartalet solgte også Norske Skog pelletsselskapet Nature's Flame for 47,8 millioner newzealandske dollar, som tilsvarer nesten 300 millioner norske kroner. Selskapet satt igjen med en gevinst på 175 millioner kroner.

