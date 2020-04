Norske Skog har kuttet enda mer i produksjonen som følge av korona

I slutten av mars varslet Norske Skog ASA at det ville bli permitteringer av ansatte ved papirfabrikken på Saugbrugs i Halden og administrativt personell i Oslo.

Det har ført til at to papirmaskiner er stansen på Saugbrugs og 173 ansatte er permittert midlertidig. 25 ansatte i det administrative er også permittert, skriver Norske Skog i en pressemelding.

– Vår topprioritet er å sikre helse og sikkerhet for våre ansatte. Utfordringen på lang sikt vil være å sikre både inn- og utgående logistikk av råvarer og ferdige varer under gjeldende transportbegrensninger på tvers av grensene. Vi er imidlertid sikre på at vi vil møte kundenes behov og forventninger også i denne situasjonen. Vi vil fortsette å kommunisere tett med leverandører, kunder, andre interessenter og finansmarkedet, sier Sven Ombudstvedt, administrerende direktør i Norske Skog.

Også selskapets fabrikker i utlandet har blitt påvirket. Produksjonene på Tasman-fabrikken i New Zealand er stoppet helt opp, på grunn av nasjonale begrensninger. Dette skjedde mandag 13. april. Ifølge Norske Skogs nettsider jobber det drøye 160 personer på fabrikken.

Nature's Flame pelletsproduksjon som også foregår i New Zealand fortsetter, ettersom produksjonen er sett på som viktig og essensiell for både husholdninger, industrien og det offentlige. Selskapet jobber derfor med å forsyne regionen.

I Frankrike er nylig Golby-fabrikken blitt gjenåpnet, etter at produksjonen har vært stoppet i 14 dager på grunn av krona-karantene. Her jobber det 325 personer.