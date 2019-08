Norske matvarer er dyrest i Europa

Blant annet var prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer vesentlig høyere enn snittet for de 28 EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tallene kommer fram i den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen, som nylig ble publisert hos Eurostat.

Bak Norge følger Sveits. Her lå prisnivået for mat og alkoholfrie drikkevarer 60 prosent over EU-snittet.

Alkoholfrie drikkevarer

Spesielt alkoholfrie drikkevarer er langt dyrere i Norge enn i utlandet, mens vi ligger nærmere andre land på prisen for fisk.

De billigste varene finner man i Nord-Makedonia, hvor matvareprisene ligger på 62 prosent av gjennomsnittet for EU, eller 40 prosent av Norges prisnivå.

Men også innad i EU er det store prisforskjeller. Våre naboer i Danmark er de EU-borgerne som betaler mest for mat og alkoholfri drikke.

De billigste EU-landene var Bulgaria, Polen og Romania, hvor prisnivået lå 24–34 prosent under det samme snittet.

Meierivarer på topp

Men prisene for mat og alkoholfri drikke er altså vesentlig høyere i Norge enn i resten av Norden. Det norske prisnivået er 40 prosent høyere enn i Sverige, 25 prosent høyere enn i Danmark, 36 prosent høyere enn i Finland og 10 prosent høyere enn på Island.

De norske matprisene var dessuten blant Europas høyeste for en rekke matvaregrupper. Prisnivået for gruppene «melk, ost og egg», «brød og kornvarer» og «frukt og grønnsaker» lå henholdsvis 74,67 og 58 prosent over gjennomsnittet i EU.

Norske kjøttpriser lå samlet 55 prosent over EU-snittet, men var likevel vesentlig lavere enn i Sveits (128) og noe lavere enn på Island (65).

«Fisk og sjømat» er matvaregruppen hvor Norge lå nærmest resten av Europas prisnivå – kun 9 prosent over de 28 EU-landene.

Bruker lite av inntektene på mat

Men på tross av at må betale mer for maten er vi blant landene som bruker aller minst av inntektene våre på mat. Mens vi i Norge kun bruker rundt 11 prosent av inntektene på mat, bruker man i for eksempel Albania hele 40 prosent av inntektene på disse varene.

Britene bruker minst av inntektene på mat, med kun 8 prosent.

Dårlig utvalg

En nylig gjennomført undersøkelse fra forbrukerforskninsinstituttet SIFO for Nærings- og fiskeridepartementet viste at vi i Norge betaler mer for matvarene våre enn svenskene og nederlenderne, mens vi har dårligere utvalg i butikken.

Den gang sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at han mener dette har noe med de store avstandene i landet.

– I Norge har vi mange flere mindre butikker enn i Sverige og Nederland. Utvalget i butikkene er heller ikke identisk, så det reelle utvalget som vi har tilgang til i Norge er større enn det som finnes i hver enkelt butikk.