Norske laksegiganter etterforskes for prissamarbeid i USA

Det opplyser selskapene selv i børsmeldinger, ifølge DN Investor.

De tre granskes allerede av EU-kommisjonen for brudd på konkurransereglene, og dette skal være bakgrunnen for at USAs justisdepartement også har startet en etterforskning. Selskapene har også mottatt varsel om massesøksmål fra aktører i USA.

I en børsmelding torsdag kveld, opplyser Mowi, tidligere Marine Harvest, at de har mottatt et varsel fra justisdepartementet i USA om kriminaletterforskning.

Mowi og Salmar skriver begge at de mener det ikke er noe grunnlag for EUs inspeksjon, massesøksmålet eller kriminaletterforskningen, men opplyser at de fullt ut vil samarbeide med amerikanske myndigheter.

Det er to underbruk av Grieg Seafood datterselskapet Ocean Quality AS som etterforskes.

– Grieg Seafood og Ocean Quality AS kjenner ikke til noen praksis som underbygger anklagene eller andre praksiser som undergraver konkurransen, verken i EU eller USA, skriver selskapet.

Det er ingen nyheter saken i EU, opplyser det videre.

I midten av februar bekreftet EU-kommisjonen at de hadde foretatt uanmeldte inspeksjoner av flere norske selskaper som driver med oppdrett av atlanterhavslaks etter mistanke om prissamarbeid.