Norsk sjømateksport stiger i verdi

– Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring, sier direktør Tom-Jørgen Gangsø for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Samtidig gikk volumet ned med 4 prosent. I august eksporterte Norge 104.000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliader, oppgir Norges sjømatråd i en pressemelding. Det er en rekordmåned for lakseeksport, og veksten i volumet var på 5 prosent. Det har hittil i år blitt eksportert 698.000 tonn til en verdi av 46,5 milliarder kroner.

Nedgang for fersk torsk

Det ble i august eksportert 1.500 tonn fersk torsk til en verdi av 74 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert fersk torsk for 1,8 milliarder. Verdien falt med 18 prosent, og volumet med 40 prosent.

Det ble imidlertid eksportert fryst torsk i august til en verdi av 226 millioner, som er en vekst på 14 prosent.

Norges største marked for fryst torsk i august er Kina, Storbritannia og Dnamark.

Drar til Storbritannia

Storbritannias etterspørsel etter norsk torsk bidro til at august har vært den sterkeste måneden for torskeeksport.

I september drar fiskeriminister Harald T. Nesvik til Storbritannia for å møte sin britiske kollega.

– Storbritannia er et av våre viktigste markeder for hvitfisk. Vi har gjort omfattende forberedelser for å sikre markedsadgangen for norsk sjømat til Storbritannia etter brexit. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til hvordan Storbritannia vil forlate EU, og vi følger utviklingen tett, sier han.