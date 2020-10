Norsk Sjømat og Nergård slår seg sammen

– Nå skaper vi en ny kraft i norsk sjømatnæring. Nergård-konsernet og Norsk Sjømat AS går sammen i et felles konsern der vi får enda sterkere muskler til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og enda større verdier for Nord-Norge og resten av landet, sier konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård i en pressemelding

Torvanger blir toppsjef også i det nye konsernet, som forventes å konkludere om børsnotering i løpet av fjerde kvartal 2020.

– Vi skal bygge en sterk felles bedriftskultur og en solid plattform for vekst med mer enn 500 dedikerte ansatte på land og på sjøen. Dette er et grep som vil ta ut synergier mellom villfisk- og havbruksnæringen, sier administrerende direktør Per Magne Grøndahl i Norsk Sjømat. Han blir styreleder i det nye konsernet.

Det nye selskapet har konkrete planer for vekst de neste årene og vil investere opp mot 1,2 milliarder kroner.

Nergård AS og Norsk Sjømat Holding AS vil inngå som datterselskaper i det nye konsernet, og virksomhetene fortsetter som før.