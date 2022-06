Norsk sider imponerte under Ciderworld i Frankfurt

Fredag deltok 15 norske produsenter under Cider World i Frankfurt, som er verdens største siderkonkurranse. Etter flere gode plasseringer tidligere år, var forventningene til norske medaljer høye.

Nykommeren NeRø fra Telemark vant gull, og fikk 120 av 120 poeng i issider-kategorien. Også i kategorien musserende sider, ble det flere norske gull.

Sekse Gard, Hardangergutane, NeRø og OmCider fikk alle høy poengscore og medaljer. I kategorien smaksatt musserende sider, tok Eiane Gard fra Ryfylke med seg gull.

– Det er svært gledelig at så mange unge norske produsenter gjør det bra internasjonalt, og det er en stor bragd for norsk drikke. Det lover godt for norsk sider i tiden fremover, sier daglig leder i Hanen, Bernt Bucher-Johannesen i en pressemelding.

Et internasjonalt panel med 28 dommere var samlet for å bedømme verdens beste sider. Norge konkurrerte med siderprodusenter fra Tyskland, Spania, Canada, Luxemburg, Latvia, Østerrike, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan.

Dommer og forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Ingunn Øvsthus, skryter av den høye kvaliteten på de norske bidragene.

– Norsk sider utmerket seg som et godt produkt og skilte seg ut ved å være mer fruktig i smak og lukt, sier hun.