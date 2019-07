Norsk reiseliv får flengende klimakritikk

– Innlandet har Norges største og mest klimavennlige reiselivssektor – og er heldigvis i ferd med å ta en nasjonal lederrolle for grønt skifte i næringen, sier Sigurd Rønningen til Nationen.

Han var en av initiativtakerne og pådriverne for den nasjonale klima- og verdiskapingskonferansen i Lom i mai måned. Da reiselivsnæringen på Vestlandet nylig var samlet for å enes om strategien for de neste ti årene, var foredragsholder Rønningen krystallklar:

– Reiselivet investerer milliarder av kroner i reiselivstilbud som baserer seg på ekstremt billig tilgang til fossil flybensin. At denne forutsetningen fortsatt er der i 2030 er helt utenkelig – fordi verden har forpliktet seg til å halvere klimautslippene til da. Dere kan med andre ord se langt etter gjestene dere investerer for – asiatere som skal besøke hele Norge hele året.

– Grønt reiseliv er svart løgn

Rønningen justerte også oppfatningen av at norsk reiseliv har kraftig vind i seilene.

– Det er snarere snakk om fossilt drivstoff på tanken. Aldri har flere turister kommet hit med fly og cruiseskip. Aldri har gjestene våre reist lengre og aldri har de oppholdt seg her kortere. Aldri har klimautslippene per turist vært større – og aldri har reiselivet markedsført seg som så bærekraftig som nå, sier han.

Sigurd Rønningen, initiativtaker og pådriver for klimakonferansen Lomsløftet

Hovedårsaken er at regjeringen har en visjon om at Norge skal bli et bærekraftig reisemål innen år 2030. Rønningen er alt annet enn overbevist.

– Norsk profilering av grønt reiseliv er svart løgn, og aller mest i fjordene her på Vestlandet som er fylt av utslipp, avgasser og volumturisme med lav lokal verdiskaping, sier han.

– Vil peke på hykleriet

Rønningen erkjenner like fullt at klimaspørsmålet i stadig større grad også preger reiselivet. Selv er han på kort tid blitt en ettertraktet foredragsholder i ulike fora og på konferanser der nettopp klima og reiseliv er tema. Nå også hos mektige meningsmotstandere som Fjord Norway – arrangør av Scenario 2030-konferansen i Bergen.

– Jeg jobber ikke i noen stor organisasjon, sitter ikke i styrer eller råd i reiselivet, men ble sjokkert over fraværet av klimabevissthet da jeg begynte å jobbe med kommunikasjon for reiselivskunder for et par år siden. Temmelig desillusjonert tydde jeg derfor til nettforum for reiselivsfolk for å peke på hykleriet i å profilere seg som bærekraftig, mens klimaavtrykket fra bransjen bevisst økes, sier Rønningen.

Hakeslipp og store øyne

Dette har ført til at Rønningen har blitt invitert til å holde foredrag om temaet på blant annet universitet, skoler, destinasjonsselskaper bransjeorganisasjoner, reiselivskonferanser og nå altså scenariokonferanse for cruise- og flybasert reiseliv på Vestlandet.

– Responsen er alltid den samme: Hakeslipp og store øyne. Av to årsaker: Folk blir sjokkert over hvor sjukt høyt klimaavtrykk de selv og reiselivsbransjen har - og hvor meningsløst det er å smøre seg inn med god samvittighet for marginale tiltak. Folk blir også himmelfalne over hvor raskt og omfattende vi må kutte utslippene. Ny teknologi? Glem det. Vi må kutte utslipp i dag, og de teknologiske framskrittene er mye mindre enn veksten i flyfarten og dermed utslippene, sier Rønningen.

– Vi må alle få panikk

– Hvorfor har du har valgt å engasjere deg såpass mye i nettopp temaet klimautfordringer og reiseliv?

– Vi må alle få panikk. Verden styrer temmelig stødig mot 4,5 grader global oppvarming. Det betyr 10 grader varmere snittemperaturen i Norge og ekstreme endringer for alle deler av landbruket - ikke minst landbruk og reiseliv, sier Rønningen og fortsetter:

– Alle må trå til. Vi er et par voksengenerasjoner som mot alle historiske odds har sluppet unna konflikt, epidemier og kriger. Vår takk er å kjøre kloden og økosystemene til randen av sammenbrudd. Jeg vil kunne se ungene mine i øynene om noen år, det er vanskelig nok allerede.

Rønningen jobber mye for kunder innenfor reiselivet, og sier han er sjokkert og forbanna over at næringen gir bånn klimagass mot bedre vitende.

– Vår tids største utfordring

– Klimakrisa er vår tids største utfordring - og reiselivet er attpåtil ment å være en av næringene vi skal leve av etter olja. Da gir det ingen mening å bygge det på fri flyt av nettopp olje.

– Minst 75 prosent av klimautslippet fra en gjennomsnittsturist kommer fra transporten til og fra reisemålet. Da er det galskap i alle betydninger av ordet å satse på vekst fra interkontinentale flyruter rundt en kokende klode, slik strategien er i dag, sier Rønningen.

Klimaforsker Carlo Aall slo nylig fast at klimaavtrykket fra norsk reiseliv er nesten i samme størrelse som avtrykket fra norsk oljeindustri.

Steile fronter og motpoler

– Klimakrisa betyr at festen brått er over, akkurat da den var på sitt villeste. Men en bransje som for mange inntil nylig har gitt et kun marginalt levebrød, vil ikke dra i klimabremsen akkurat nå som det flybaserte partyet er i gang, sier Rønningen.

Innovasjon Norge Reiseliv har innsett at bærekraft er svært viktig for gjestene, og bruker derfor et titalls millioner årlig på å profilere norske destinasjoner som bærekraftige.

– Men i de 10 bærekraftprinsippene som Innovasjon Norge opererer med, er ordet "klima" behendig utelatt for å kunne fortsette fly- og cruiseveksten uhemmet, sier Rønningen.

På den nasjonale reiselivskonferansen Lomsløftet lanserte nylig den anerkjente britiske reiselivspionéren Justin Francis et manifest for luftfart og reiselivet.

– Et slik klimainitiativ ville vært utenkelig for bare tre år siden – men Francis er fortsatt temmelig motstrøms. Reiselivsbransjen er fossil og flybasert - og flyindustrien er det nye kullet, sier Rønningen.

Innlandet i førersetet

Det finnes, ifølge Rønningen, noen få eksempler på besinnelse, som Bhutan som har kvote på turister, alpelandsbyer som har gått sammen om grønn transport gjennom Alpine Pearls og Costa Rica som på mange områder er et miljøfyrtårn.

– Men i det store og hele er reiselivet svart som olja næringen baserer veksten sin på, sier han.

– Noen «grønne oaser» finnes vel også i norsk reiseliv?

– De siste par årene har det kommet en del gode initiativer fra enkeltaktører. DNT har kuttet ut markedsføring utenlands, Gjendesheim og et knippe andre fjellaktører er virkelig langt framme. Men de møter ingen forståelse eller bistand fra de nasjonale reiselivsaktørene som Innovasjon Norge Reiseliv, NHO Reiseliv og Fjord Norway - som satser på interkontinentale turister fra Asia og Amerika som vekstområde nummer én. Resultat: Klimagevinsten fra solcelleanlegget på Gjendesheim er ødelagt for bortimot evig tid den dagen Innovasjon Norge lykkes med å lokke en håndfull kinesere til å fly kloden rundt for å ta selfie på Besseggen, sier Rønningen.

Penelope Lea blir Innlandet-rådgiver

Visit Lillehammer gjorde i slutten av mai helomvending, og retter nå all markedsføring og produktutvikling mot nærmarkedet i Skandinavia. Sommerstid er Oppland landets mest besøkte reisemål, til tross av at fylket ikke har flyplass eller cruisehavn.

- Til gjengjeld har fylket flere kortreise norske og europeiske gjester enn noen annen region, og de blir her lengre og opplever naturen og kulturen mer bærekraftig og med lavere klimautslipp enn resten av Norge, sier Rønningen.

Fylkesmann Knut Storberget i nye Innlandet gjorde faktisk Penelope Lea – Norges svar på klimaaktivisten Greta Thunberg – til personlig rådgiver på Lomsløftet.

– Da er det endelig håp om både trøkk og tiltak, sier Rønningen.

Responsen fra salen under scenariokonferansen på Vestlandet kan tyde på en viss bevegelse også der:

– Hvorfor i helvete har du invitert Rønningen til å snakke her?, hvisket en ledende reiselivsaktør til arrangøren under foredraget.

- Fordi du stiller akkurat det spørsmålet, var svaret.