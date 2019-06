– Det å skyte dyr uten å ta vare på kroppen, kan ikke forsvares og er ikke god jaktatferd. Historisk sett har skinn, pels, kjøtt og fett vært en handelsvare, sier regionråd Nils-Olov Lindfors i Norrbotten i en pressemelding.

Annonse

Bakgrunnen for at regionen nå ønsker at forbudet skal oppheves, er at Riksdagen i april åpnet for lisensjakt på sel for å senke bestanden.

Norrbotten har tatt opp spørsmålet i Østersjøstatenes Råd.

EU satte foten ned for handel med selprodukter i 2010.