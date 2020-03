Norgesgruppen vil prioritere norsk frukt og grønt i butikkene

Flere bønder frykter for mangel på sesongarbeidere og at det vil føre til problemer for såing og høsting, spesielt blant frukt, grønt og bærprodusentene. Det jobbes med løsninger, blant annet for å få permitterte nordmenn til å jobbe innen matproduksjonen.

Norgesgruppen ønsker nå å gi beskjed til produsentene at de vil prioritere norskprodusert i sine grupper.

– Norgesgruppens kjeder har bruk for svært mye av den norske frukten og grønnsakene som kan produseres i år, så mitt budskap til frukt- og grøntprodusenter over hele landet som leverer til oss, er at de skal så og plante som planlagt. Vi vil prioritere norsk frukt og grønnsaker, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen i en pressemelding.

Norgesgruppen står bak dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar. Hollevik selv er optimistisk på vegne av sesongen, og tror salget vil gå godt.

– Denne sesongen blir det viktigere enn noen gang å prioritere norsk. Vi er optimister og tror på et godt frukt- og grønt-salg dette året. Dette har vi også gitt uttrykk for til Bama og Gartnerhallen, sier Hollevik.