Norgesgruppen utvider tilbakekalling av storfeprodukter

Alle produkter er utgått på dato og ikke lenger i butikk.

"Etter nærmere dialog med vår leverandør og Mattilsynet har det blitt klart at tilbakekallingen også gjelder biffer, fileter og hele stykningsdeler av storfe fra det berørte råvarepartiet. Kryssforurensing av disse i skjæreprosessen kan ikke utelukkes, men risikoen vurderes som lav. God kjøkkenhygiene og riktig varmebehandling vil gjøre at eventuelle kryssforurensninger elimineres," skriver Norgesgruppen i en pressemelding.

Se full liste over produktene som er kalt tilbake her:

Fakta Dette er produktene som nå er kalt tilbake: Folkets kjøttdeig, mager kjøttdeig, hamburger og baconburger. Holdbarhetsdato: 09.02.2021 Folkets karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 07.02.2021 Folkets kjøttdeig og karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 08.02.2021 Folkets Storfe Ytrefilet Bit. Holdbarhetsdato: 06.03.2021 Folkets Storfe Entrecote, Mørbrad, Ytrefilet, Indrefilet og Pepperbiff. Holdbarhetsdato: 07.03.2021 MENY kjøttdeig. Holdbarhetsdato: 08.02.2021 MENY kjøttdeig, mager kjøttdeig, karbonadedeig, hamburger, baconburger, Angusburger. Holdbarhetsdato: 09.02.2021 MENY Storfe Entrecote, Mørbrad, Indrefilet, Mørbradfilet. Holdbarhetsdato: 07.03.2021 SPAR kjøttdeig og karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 08.02.2021 SPAR kjøttdeig, mager kjøttdeig, hamburger og baconburger. Holdbarhetsdato: 09.02.2021 SPAR Storfe Entrecote, Mørbrad skivet, Indrefilet og Pepperbiff. Holdbarhetsdato: 07.03.2021 KIWI Billig middag karbonadedeig. Holdbarhetsdato: 09.02.2021

"Alle berørte varer er gått ut på dato og ikke lenger i butikk, men vi kan ikke utelukke at noen kan ha berørt produkt hjemme i fryseren", skriver Norgesgruppen i pressemeldingen.

Forbrukere som har berørte produkter liggende hjemme bes om å kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.

De vanligste symptomene på salmonella er diaré, hodeverk, magesmerter, kvalme og feber. God kjøkkenhygiene, samt gjennomsteking og gjennomkoking av mat er tiltak som vil ta livet av bakteriene.

Fakta Salmonella Salmonella er en bakterie som er vanlig hos fjørfe og gris, og som kan gi sykdom hos mennesker. De vanligste symptomene på sykdommen er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, og mellom dyr. Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Det samme gjelder for Sverige, Finland og Island. Salmonellasmitte i Norge skyldes stort sett importerte matvarer, forurenset drikkevann, eller direkte eller indirekte smitte fra ville småfugl og pinnsvin. God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er viktig for å hindre at salmonellasmitte sprer seg. Kilde: Mattilsynet

Importert kjøtt

Til sammen 22 smittetilfeller er registrert etter utbruddet, og ti personer er blitt så dårlige at de ble innlagt på sykehus.

Kjøttet det er snakk om er importert fra Tyskland. Mattilsynet sa nylig til Nationen at importert kjøtt har større sjanse for å inneholde salmonella.

– I Norge har vi en svært lav forekomst av salmonella, også i kjøtt. I de fleste andre land utenom Skandinavia, har man en mye høyere forekomst av salmonella i ulike typer husdyrhold, og man finner derfor oftere salmonella i slikt kjøtt, selv om det har vært testet i avsenderlandet, sa direktør for avdeling mat i Mattilsynet, Karina Kaupang.

Det tyske storfekjøttet ble importert til Norge av Prima Jæren. Firmaet har fortsatt deler av partiet på fryselager, men Mattilsynet har båndlagt disse varene.

Den aktuelle prøven av kjøttpartiet ble tatt av Prima Jæren selv, i slutten av januar i år. Innledende analyse viste funn av salmonella. Veterinærinstituttet identifiserte at det er snakk om Salmonella Enteritidis gjennom egne analyser, skriver NTB.

Da FHI oppdaget at folk var blitt salmonellasyke, sammenlignet Veterinærinstituttet og FHI prøvene, og fant at de var genetisk like. Begge prøvene ble analysert ved hjelp av metoden som kalles helgenomsekvensering.

Importert kjøtt gir høyere risiko for sykdom

Ifølge Kaupang er smitteutbrudd med salmonella forholdsvis sjeldent i Norge, men matvarer som er importerte fra land der salmonella er vanligere, utgjør en smitterisiko.

– Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjærfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder, sier hun.

– I Norge har vi god dyrehelse. Når det tas inn kjøtt fra land med flere produksjonsdyrsykdommer, vil det også innebære en høyere risiko for at råvarene bærer med seg sykdomsfremkallende mikroorganismer, fortsetter Kaupang.