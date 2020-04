Norges beredskapslager inneholder mat til under 30.000 innbyggere

Norge har et kriselager med mat, skrev NRK tidligere denne måneden. Størrelsen på lageret kom da ikke fram, og NRK fikk heller ikke innsyn i hvor mange lagre det er.

En som derimot ikke ga seg på dette spørsmålet var Senterpartiets Geir Pollestad. Han stile næringsminister Iselin Nybø til veggs, og spurte "Hvor omfattende kriselager av mat er det i Norge?"

Les også: Norge hadde matvarelager på plass før pandemien

Svaret er at det ville kunne mette under en prosent av Norges befolkning i tre dager.

"Det vi har igjen av lagre nå, er produkter som er hensiktsmessige i situasjoner der det er nødvendig raskt å gi tilgang til enkelt tilberedt hermetisk eller frysetørret mat til husholdninger som av en eller annen grunn ikke har tilstrekkelig annen mat tilgjengelig eller til mennesker på flukt fra uroligheter eller katastrofe i en akuttfase. Disse lagrene tilsvarer kaloribehovet for ca. 30 000 personer i 3 dager dersom de ikke har annen mat tilgjengelig", svarer Nybø i sitt skriftlige svar til Pollestad.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saker.

– Opprørt

Overfor avisa reagerer Pollestad i Senterpartiet sterkt.

– Jeg er opprørt over dette svaret. Nærings- og fiskeridepartementet og dermed Iselin Nybø har gitt inntrykk i mediene om at det finnes store beredskapslagre av nødproviant i Norge og at beredskapslagrene var på plass før pandemien.

Nybø er ikke enig i kritikken fra Pollestad.

– Nødlagrene Pollestad etterspør er av svært begrenset omfang og ment til å hjelpe i helt akutte problemer for spesielt utsatte deler av befolkningen. De er ikke representative for matvareberedskapen her til lands i dag, sier næringsminister Nybø i en e-post til Nationen, og fortsetter:

Annonse

– Det aller viktigste elementet i matvareberedskapen vår i dag er de velfungerende logistikksystemene i dagligvarebransjen som normalt sørger for varer og tjenester. Vi samarbeider tett med bransjen om dette, blant annet gjennom Rådet for matvareberedskap

Kan fylles opp på 30 dager.

Norge er ikke selvforsynt med mat. Selvforsyningsgrader er på rundt 40 prosent, mens dekningsgraden er på rundt 90. Dekningsgraden er dersom vi stopper all eksport av fisk. Samtidig er store deler av norsk kjøttproduksjon basert på importert kraftfôr.

Ifølge Nybø ligger de norske lagrene i Nord-Norge, og lagrene skal kunne fylles helt i løpet av 30 dager. Lageret skal da kunne holde i 20 dager. Hun forteller at departementet nylig valgte å redusere lagrene av nødproviant gjennom avhending av en stor mengde proteinkjeks etter at avtaler om kjøp, lagring og rullering var gått ut.

Det er totalt snakk om åtte lagre med mat i Norge

Nybø mener det ikke er nødvendig å ha større lagre.

– I denne krisen har dagligvarebransjen på kort tid omstilt seg fra vanlige til svært uvanlige og krevende forhold, og det har de taklet på en fremragende måte. På grunn av våre effektive systemer har det aldri vært tvil om at det er nok mat i butikkene, og at tomme butikkhyller etterfylles fortløpende, sier Nybø.

– At logistikken har fungert godt har vært utrolig viktig. Den situasjonen vi er i nå medfører ikke svikt i tilbudet på mat, men vi har sett at usikkerhet kan føre til et sjokk i etterspørsel på grunn av panikkjøp og hamstring, sier hun.

Ingen kornlagre

I Nationen har det de siste månedene foregått en diskusjon rundt norske lagre med korn. I 1883 var det 250 lokale kornlagre i Norge. I dag er det ingen.

Styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud, sier viktigheten av matforsyning blir synliggjort i en slik situasjon vi nå står i.