Norges Fiskarlag vil fortsette fiskerisamarbeidet med Russland

– I denne tragiske tiden må vi anerkjenne at dette er et angrep ledet av den russiske presidenten, og ikke det russiske folk. Derfor er det viktig at vi opprettholder dialogen med våre kolleger i Russland, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag i en uttalelse.

Bakgrunnen for ønsket er tidligere erfaringer med at russiske og norske fiskeaktører har klart å samarbeide seg imellom til tross for uenigheter og interessekonflikter, opplyser Fiskarlaget.

– Vi vil holde denne dialogen åpen så langt det lar seg gjøre og så lenge det ikke kommer i konflikt med nasjonale interesser eller internasjonale sanksjoner mot Russland, sier Heggebø.

Fiskarlaget er imidlertid tydelige på at de tar sterk avstand fra Russlands krigføring mot Ukraina, og stiller seg bak verdenssamfunnets krav om en fullstendig tilbaketrekning av alle russiske styrker i Ukraina.