Norges beste eplemost, sider og fruktvin 2018 er kåret

– Det er klart det er moro, sier Halvor Holtskog ved Nyhuus Gard. Gården stakk av med både første- og andreplass i en av konkurransens fem kategorier, Årets blandingsmost.

Kåringen arrangeres av Hanen og Norsk eplefest. I år deltok 11 fylker i kåringen, hvor Hordaland og Telemark stilte med syv og ti produsenter hver.

Spesialitetsmerkede eplemoster

Gården stilte med blandingsmosten Augon, som tok med seg seieren, og Vår egen eplemost, som lå rett under på pallen. Mostene har begge tidligere fått tildelt Spesialitetsmerket av Matmerk, som et tegn på god kvalitet.

– Det er en tøff konkurranse med flinke representanter fra hele Norge. Vi har fokusert på god smakskvalitet for å få en rik og fyldig most med tanninitert virkning. Det vil vi gjøre fremover også, sier Holtskog, som driver gården sammen med kona Kari Nyhuus Holtskog.

Jubileumskonkurranse

Holtskog har tidligere fått gode resultater i kåringen, som har 10-årsjubileum i år. Eplemost fra Nyhuus Gard har vært på pallen fra 2012 til 2016, i tillegg til i år. Nyhuus Gard har deltatt siden konkurransen ble arrangert for første gang i 2008.

Holtskog beskriver mostene som spesielle på hver sin måte.

– Augon er oppkalt etter Karis far, Augon, og Vår egen eplemost selges ekslusivt på Thon Hotell Lofoten.

Konkurransen var delt inn i fem kategorier: Årets rene eplemost, årets blandingsmost, årets eplemost med fantasti, årets sider og årets fruktvin. Juryen, ledet av Espen Blåfjelldal, har smakt seg frem til en vinner i hver kategori.

De øvrige vinnerne er:

• Årets rene eplemost - Discovery fra Fiskum fruktpresseri fra Stavum Gård.

• Årets eplemost med fantasi - Spildemost Raud fra Spildegarden.

• Årets sider - Flytende solskinn fra Solhøi.

• Årets fruktvin - Handverkcider med bær fra Balholm.

– Less is more

– Konkurransen som Hanen og Norsk eplefest arrangerer, tror jeg er viktig for å få produsentene til å holde på den gode kvaliteten og få måle seg opp mot hverandre. Dette gjør at man strekker seg lenger, og utforsker videre hvordan man kan få til nye og bedre produkter, sier Mats Carlehøg, sensoriker og ansatt ved Nofima i en pressemelding.

– Dagens forbrukere er mer bevisste på hvor, hva og hvordan drikken er produsert, og jeg mener at man ser en trend til at «less is more» blant produsentene: kvalitet foran mengde.

Interessen for norsk eplemost og sider er større enn noen gang, ifølge pressemeldingen, som viser til Vinmonopolets salgslister for 2018, hvor salget av norsk sider øker mest.

– Vi er stolte over å ha gjennomført jubileumskonkurransen med så stor deltakelse og flott resultat, sier daglig leder Bernt Bucher-Johannessen i Hanen, orangisasjonen for gårdsmat og turisme, i pressemeldingen.

– Nå er det bare opp til det norske folk å gå ut og nyte de gode smakene.

Halvor Holtskog bekrefter overfor Nationen at han vil sende inn bidrag til konkurransen neste år også.

– Det er ingen garanti for at vi blir plukket ut til kåringen, men vi prøver å være på topp.