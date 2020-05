Norge best i Europa: – Utrolig prestasjon

Over halvparten av barn og unge, og om lag en av fem voksne i Norge, har et inntak av tilsatt sukker som er høyere enn anbefalt. Norske myndigheter og norske brusprodusenter har jobbet for å kutte i sukkerinntaket gjennom brus.

Det har ført Norge til topps. Ingen land i Europa, muligens i hele verden, har høyere prosent sukkerfri av det totale brussalget.

– Dette er en utrolig prestasjon og det absolutt høyeste nivået vi kjenner til i Europa – og muligens hvor som helst i verden, uttaler generaldirektør Nicholas Hodac i UNESDA, den europeiske organisasjonen for brusprodusenter i en pressemelding.

Brus og fedme

I 2016 ga Verdens helseorganisasjon (WHO) ut en rapport, som viste at drikke og mat med høyt innhold av fritt sukker er en kilde til unødvendige kalorier i kostholdet. Spesielt er dette et problem i den yngste delen av befolkningen, skrev WHO.

I rapporten ble sukkerholdig drikke trukket fram som en av grunnene til økningen av diabetes type 2 og fedme i verden, skriver Diabetesforbundet.

Annonse

I Norge har man klart å kutte sukkerforbruket fra 43 til 24 kilo per person per år i perioden 2000 til og med 2018.

Nesten 64 prosent

Hittil i år er andelen sukkerfri brus i Norge på 61 prosent. I april var andelen helt oppe i 63,7 prosent. Dett er høyeste andel noen sinne.

– Vi har levert, sier Hege Ramseng, kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen i pressemeldingen.

– Mens myndighetene skremte nordmenn til Sverige for å hamstre brus, har bransjen i Norge jobbet systematisk med produktutvikling og kampanjer i nært samarbeid med handelen. Det har gitt resultater, sier han.

Han sikter til myndighetenes sukkeravgift som ble innført i 2018, og som også ga økt pris på sukkerfri brus.

Også ellers i Europa er det et mål å kutte i sukkerforbruket. Nicholas Hodac mener Norge er et forbilde for andre land.

– Denne milepælen illustrerer viktigheten av innovasjon og samarbeid med andre interessenter for å drive forbrukerendring. Det understreker også den positive rollen brusbransjen kan spille for å hjelpe mennesker til å ta sunnere valg og redusere kaloriinntaket som en del av et balansert kosthold.