Nordmenn kjøper mindre rødt kjøtt

Nedgangen fra januar til midten av juni i år ligger på 4,1 prosent, skriver Dagsavisen.

– Kjøttforbruket i Norge har økt gjennom hele 1900-tallet, og spesielt etter 80-tallet og fram til nå. Det interessante nå er at forbruket av rødt kjøtt har stagnert og så hatt en nedgang det siste året, sier SIFO-forsker Annechen Bahr Bugge.

Tallene gjelder salg i dagligvarefirmaene Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Bunnpris og er hentet fra analyseselskapet Nielsen.

Bugge presiserer at nedgangen kun gjelder rødt kjøtt, og at kjøtt generelt har hatt en økning de siste fem årene. Hun tror at dette kan ha noe å gjøre med forbrukernes bevissthet.