Nordmenn drikker stadig mindre melk

Forbruket har ost har vært økende i flere år, men falt med åtte prosent i 2017. Trenden for melkekonsumet har derimot vært synkende over lenger tid. Yoghurt gikk ned med fire prosent.

– Selv om melkekonsumet synker, ser vi positiv utvikling på kategorier som for eksempel smaksatt melk. Det viser at produktutvikling og innovasjon innenfor våre kjerneområder kan bidra til rekruttering av nye brukere og potensielt nye bruksmønstre, sier Kathrine Mo, direktør for marked og innovasjon i Tine i en pressemelding.

Gyrd Omholt Gjevestad, fungerende leder for ernæringsavdelingen i Tine sier at de jobber for at folk skal få i seg minst tre meieriprodukter daglig.

– Vi har jobbet bredt og gjennom ulike kanaler for at kostholdsrådene skal gi en klar anbefaling på mengde meieriprodukter. Det er viktig at den norske befolkningen er klar over hvor mye meieriprodukter som trengs for å bidra til å dekke behovet for viktige næringsstoffer, deriblant jod, sier Omholt Gjevestad.

Helsedirektoratet har trukket fram at det er mangel på jod i det norske kostholdet.

Undersøkelsen viser at det er for høy andel av mettet fett i det norske kostholdet.

– Tine tar dette på alvor og jobber langsiktig for å redusere innholdet av mettet fett i våre produkter. Vi ser i alle deler av verdikjeden, fra foring og helt ut til forbruker for å se hvor vi kan redusere, sier Gjevestad.

Blant 15-åringer viser undersøkelsen at de unge har et sunnere kosthold sammenlignet med tall fra 2014. Tine opplyser at de jobber med å tilby sukkerfrie alternativer i de delene av markedet som de er en del av.