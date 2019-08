NHO Reiseliv: Positivt med egen flyplass for skiturister

I 2017 ble første spadetak tatt for utbyggingen av ny flyplass i vinterdestinasjonen Sälen. Dit skal man frakte turister som ønsker å gå på ski, enten i de norske eller svenske alpinbakkene.

Kristin Krohn Devold mener utbyggingen av Scandinavian Mountains Airport er positiv.

– Jeg synes det er veldig positivt. Vi lever av å la andre få oppleve vår vakre natur i Norge. Det viktigste med den flyplassen er at det vil være moderne flyselskap som har lavutslippsfly som flyr. Slik at folk kan komme raskt og nært norske skimål på en så CO2-effektiv måte som mulig.

Nylig ble det klart at SAS oppretter ruter fra London, København og Aalborg til flyplassen i Sälen. Flyplassen åpnes 22. desember i år.

– Det er veldig gledelig å kunne presentere de første internasjonale flyvninger til vår nye flyplass. Reisetiden til våre skiområder blir for eksempel åtte timer kortere for en familie fra København-området som vil besøke oss. Med flyvningen fra England åpnes et helt nytt marked for oss, sa Gunnar Lenman, daglig leder ved flyplassen, i en pressemelding tidligere i år.

Flyplassen har vel å merke fått klimakritikk tidligere. Blant annet har leder i Naturvernforbundet Hedmark, Thomas Cottis, kritisert flyplassen.

– Det er et utrolig selvbedrag. Det er ingen måte du forurenser klima mer og raskere på enn ved å fly. Det å frakte flyturister for å stå på ski, det er som å tenne på huset for å holde varmen, sa Thomas Cottis til NRK, da utbyggingen startet.