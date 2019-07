Nesten 2 milliarder kroner utbetalt til tørkeramma bønder

Den ekstremt varme sommeren i fjor ramma landbruket i Norge og Nord-Europa hardt. I store deler av Sør-Norge ble avlingene delvis eller helt ødelagt på grunn av regnet som aldri kom.

Et år senere er nesten 98 prosent av søknadene om avlingsskadeerstatning behandla og totalt er det utbetalt nesten to milliarder kroner.

– Det viser hvor alvorlig denne tørkesituasjonen var og hvor sårbar matproduksjonen er for ekstreme værtyper. Det understreker også viktigheten av å tilpasse næringa for å kunne møte framtidens vær på en best mulig måte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, på deres hjemmeside.

Annonse

Av 14 622 saker som er ferdig behandla er 1144 søknader avslått/avvist og 13.478 har fått innvilga erstatning. I 2018 var det 39.621 landbruksbedrifter i Norge.

I gjenomsnitt har det blitt utbetalt 134.831 kroner per søknad. Tilsammen er beløpet på over 1,9 milliarder kroner.

Allerede i Juli i fjor anslo Per Olaf Lundteigen at erstatningsbeløpet kom til å bli høyt. Han så for seg et beløp mellom 2 og 3 milliarder kroner.

I juli i fjor anslo Landbruksdirektoratet at skadeerstatninga kom til å ende på 1,1 milliard kroner. Gjennom hele høsten ble beløpet stadig oppjustert.