Narvesen og 7-Eleven fjerner hurtigvoksende kylling

Kioskene og bensinstasjonene til Narvesen, 7-Eleven og YX/7-Eleven har bestemt seg for å slutte å bruke kyllingrasen Ross 308. Den er avlet fram for at den skal vokse raskere.

Flere dyrevernsorganisasjoner er kritisk til dyrevelferden hos disse kyllingene.

Reitan har tidligere satset på kyllingrasen Hubbard, som vokser saktere. Reitan-eide Norsk Kylling baserer seg på den kyllingrasen, og leverer til Rema 1000 under merkevarenavnet Solvinge.

Nå følger de andre Reitan-selskapene over på ny kyllingrase.

Rekordresultat for Norsk Kylling

Nationen meldte tidligere i sommer om at Norsk Kylling har oppnådd kraftig vekst. I 2020 hadde selskapet en omsetning på 1,2 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 16,6 prosent sammenlignet med året før. Overskuddet endte på 28 millioner kroner.

I tillegg til bortfallet av grensehandelen, blir satsingen på Hubbard-kyllingen trukket fram som en grunn til selskapets vekst.

– Vår overgang til den mer saktevoksende kyllingrasen Hubbard har truffet svært godt hos ansvarsbevisste kunder som er opptatt av god dyrevelferd, dette har gitt økt etterspørsel av våre produkter, sa Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling til Nationen da.

Får ros fra dyrevernsorganisasjon

Nationen har tidligere meldt om at kafékjeden Joe and The Juice og Danmarks største matvarekonsern Salling Group har valgt å fase ut hurtigvoksende kylling.

Reitan-kjedene, som utgjør mer en 420 utsalgssteder i Norge, har knyttet seg til European Chicken Commitment (ECC), hvor et av kriteriene er saktevoksende kylling. Ifølge selskapet vil 70 prosent av produktene komme fra såkalt ECC-kylling innen første halvdel av neste år. Resten av produktene har de gitt seg selv frist til 2025 med å gjennomføre endringene.

Kampanjeleder i dyrevernsorganisasjonen Anima, Niklas Fjeldberg, er positiv til at enda flere kjeder velger å gå over til en ny kyllingrase.

– Det krever mot å gå først, og med en slik ambisiøs plan gjør de en betydelig forskjell for dyrene. Det fortjener stor ros, sier Fjeldberg.