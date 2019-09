Næringslivet i møte med regjeringen om brexitkaoset

Representanter fra nærmere 50 selskaper og organisasjoner er ventet på møtet i Oslo onsdag formiddag, samtidig som dramaet fortsetter for fullt i Underhuset i London.

Norge ligger i utgangspunktet bedre an enn EUs medlemsland hvis konklusjonen skulle bli at Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen skilsmisseavtale på plass. Norge og Storbritannia har nemlig inngått egne kriseavtaler som skal gjelde i en slik situasjon, og som sikrer at varehandel og trafikk kan fortsette mer eller mindre som før.

Men uroen er stor, og norske bedrifter må forberede seg, advarer næringsministeren.

– Vi har gjort alt vi kan sammen med britene for å skape så lite usikkerhet som mulig. Men vi klarer ikke å skape null usikkerhet, sier Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Underhuset skal onsdag ta stilling til et forslag om nok en utsettelse av EU-utmeldingen, som er satt til 31. oktober.