Nå spiser oljearbeidere i Norge mer norsk mat

Det var i januar i fjor at Trond Cato Fylling, hovedtillitsvalgt og kjøkkensjef på Heidrun-plattformen, satt i gang sitt arbeid for å sørge for mest mulig norsk mat til oljearbeiderne i Equinor.

Den gangen var 80 prosent av kjøttet som ble spist importert fra Argentina og Brasil. Dette ble gjort tollfritt, etter regelverket.

Har fått med Norgesgruppen og styret på endringen

Ifølge magasinet til SAFE, fagforbund for ansatte i energisektoren, ble det under årsmøtet til fagforeningen til SAFE i Equinor besluttet et ønske om å sørge for mer norske råvarer:

«Årsmøtet 2019 i SAFE Sokkel Equinor oppfordrer vårt styre til å være en pådriver for at Equinor skal tilstrebe seg å bruke mest mulig norsk kjøtt og råvarer på alle våre installasjoner på sokkelen. Dette for å støtte og styrke norske produsenter og distriktene, og redusere klimafotavtrykket på en bærekraftig måte. Dette vil også ha en stor verdi for vårt omdømme.»

Ifølge Bondebladet kjøper Equinor mat for 220 millioner kroner i året, mest fra Kraemer Maritime. Da de skrev om saken i fjor, kjøpte oljeselskapet alt det norske kjøttet fra Nortura og Toma, mens importen skjer via Unil, som er eid av Norgesgruppen.

100 prosent av meierivarene og eggene er norske, skrev Bondebladet i fjor.

– Målet vårt er at vi handler norsk når norsk landbruk har kapasitet nok. Jeg forventer ikke at norsk landbruk skal klare å fôre oss med absolutt alt vi trenger av kjøttvarer, men der produksjonen er stor nok, vil jeg handle norsk. Vi bruker et tonn kjøttvarer på Equinors rigger hver dag, sier Fylling til magasinet.

Han forteller videre at de er i gang med samtaler med Norgesgruppen. Også ledelsen har tatt imot forslaget med åpne armer.

Ser endringer

Men så er spørsmålet, har det blitt noen endring i løpet av det siste året? Ja, sier Fylling.

– I den nye matkalenderen for 2020 ser vi at innkjøpet av norske råvarer av kjøtt på sokkelen har økt. Vi har altså fått en positiv utvikling. Vi gir oss ikke med dette. Vi må fortsette å snu utviklingen slik at vi både styrker det norske landbruket og spiser mest mulig norskprodusert og kortreist mat, sier han til SAFE magasinet.