Nå kommer joikakakene på kartong - holdbarheten mer enn halveres

Totalt skal nesten fire millioner hermetikkbokser byttes ut med kartonger laget for langtidsholdbar mat.

Dette vil sørge for at CO2-utslippene fra emballasje kuttes med 80 prosent, samt at selskapet må kjøre ut færre lastebiler. Så mange som 9 av 10 lastebiltransporter kan kuttes med de nye forpakningene.

– Nortura har ambisiøse målsettinger for å redusere vårt klimaavtrykk og vi ser kontinuerlig etter nye måter å bli mer bærekraftige på. Å investere i klimasmart emballasje er derfor en prioritet for oss, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura, i en pressemelding.

Brukt i over 200 år

Hermetikkboksene har vært brukt i over 200 år. Kjente produkter som Joika, Gilde Bog, Prior Kylling og Snurring kommer nå i ny emballasje. Teknologien bak heter TetraRecart og er utviklet av det svenske selskapet Tetra Pak. Nortura er første produsent i verden til å introdusere rene kjøttprodukter med denne emballasjen.

I fjor produserte Nortura 3,8 millioner hermetikkbokser, noe som tilsvarte 300.000 kilo med metall.

Endringen vil føre til at produktene får kortere holdbarhet, forteller Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Norutra i en e-post til Nationen.

– Holdbarheten for Gilde Bog og Prior Kylling går opp fra 540 dager til 730 dager. For øvrige produkter reduseres den noe, men dette vil fortsatt være langtidsholdbar mat. Hermetikkbokser i metall gir maten en holdbarhet på cirka fem år, mens Tetra Recart-kartongen gir en holdbarhet på to år.

Måtte gå tilbake til plast

Annonse

Tine bytter i fjor ut plastbegre med pappbegre for lettrømmen til salg i Kiwi-butikkene. I starten av januar gikk de derimot tilbake til plast.

– Å jobbe med innovasjon og bærekraft blir ofte to skritt fram og ett tilbake. Resultatet fra testen på Kiwi er entydig: Folk ønsker mer miljøvennlig emballasje, og kjøpte mer rømme fra Tine enn noen gang før. Dessverre fikk vi problemer både med papplokket og at noen begre ble myke på grunn av fuktgjennomtrengning. Vi har derfor valgt å sette testprosjektet på pause, mens vi jobber på spreng sammen med leverandøren vår for å utvikle en bedre versjon av begeret, sa Bjørn Malm, bærekraftssjef i Tine den gang.

Eskild Pedersen sier kartongene de nå går over til er testet godt.

– Tetra Recart-kartongen brukes i dag av mange matprodusenter, selv om Nortura er først i verden til å bruke denne emballasjen på rene kjøttprodukter. Produktet har vært testet over en lengre periode, skriver han.

– Hvor mye penger regner dere med å spare i transport?

– Jeg har ikke oversikten over hvordan redusert transportbehov for leverandørene våre påvirker kost per enhet.

Les også: Salget av juleprodukter økte for Nortura

Kildesorteres som papp

TetraRecart-kartongen er laget av fornybar råvare og kommer fra miljøsertifiserte skoger. Den er resirkulerbar og enkel å kildesortere som papp.

– Med så store volum som vi årlig selger av disse produktene, så er det et stort miljøbidrag når vi nå endrer emballasjen, sier Panengstuen.

Ifølge Nortura vil ikke smaken på produktene endres.

– Dette er et viktig satsingsområde for oss, og vi vet det er en ambisjon for handelen å gjøre klimasmarte valg. Nå ser vi flere muligheter i samarbeid med handelen framover, sier Panengstuen.