Nyt Norge-merket skal vise at restaurant-maten har norsk kvalitet

Først ut i prøveordningen er MCDonalds, hvor alle hamburgere skal merkes med Nyt Norge-merket, fordi de bruker norsk storfekjøtt.

– Norsk landbruk er avgjørende for oss i McDonald’s i Norge og derfor var det helt naturlig for oss å samarbeide med Matmerk om å merke våre hamburgere med Nyt Norge. Vi er veldig stolte over å være pilotprosjektet, sier Pia Martinsen Mellbye, Managing director Food Folk Norge AS som drifter alle McDonald’s restaurantene i Norge i en pressemelding.

Fra tidligere er det kun produkter i butikken som har kunnet bruke merket.

Nyt Norge-merket gis til produkter hvor man kan garantere at råvaren er norsk, at bonden har fulgt strenge norske regler og dokumenterer det og at maten er produsert og pakket i Norge. I produkter som er satt sammen av flere ingredienser må 75 prosent ha norsk opprinnelse.

Det er stiftelsen Matmerk som står bak merket, og administrerende direktør Nina Sundquist er glad for at man nå også kan merke maten på spisesteder med Nyt Norge-merket.

– Ikke bare forteller Nyt Norge hva som er norsk, men i tillegg ligger det et kvalitetssystem i bunn fra bonden, gjennom industrileddet og ut til serveringsstedene som er viktig å fremheve. Både forbrukerne og McDonald’s har felles interesse av hvor maten kommer fra, så dette er vinn-vinn altså, sier hun.

Det er i dag litt under 4000 mat- og drikkeprodukter i Norge som er godkjent for å bruke Nyt Norge-merket.