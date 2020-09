Nå kan du gi tilbakemelding til Mattilsynet på SMS

Fra 15. september startet Mattilsynet opp med brukerundersøkelser per SMS etter gjennomførte inspeksjoner.

I desember i fjor ble Mattilsynets tilsynsvirksomhet slakt i en granskingsrapport gjennomført av KPMG. Ifølge rapporten har ikke Mattilsynet gode nok systemer og rutiner for tilsyn.

I ettertid har Mattilsynet varslet at de vil gjøre endringer i sine rutiner.

SMS-undersøkelse

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, sier denne nye SMS-undersøkelsen skal gi et bilde av hvordan de som har besøk av Mattilsynet opplever besøket.

– Vi skal lytte til hvordan de vi fører tilsyn med opplever inspeksjonene våre. Det er nyttig informasjon for oss for at vi skal kunne utvikle Mattilsynet i riktig retning fremover, sier hun i en pressemelding.

Fra 15. september vil de som har hatt inspeksjon av Mattilsynet få en SMS med disse spørsmålene:

*Ved starten av tilsynet, ga vi deg informasjon om hva vi skulle se på?

*Ved avslutningen av tilsynet, forklarte vi hva vi hadde observert?

*Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med gjennomføringen av dette tilsynet?

*I hvilket fylke ble tilsynet gjennomført?

Gårder, gatekjøkken eller hjemme

Det gjelder enten det er gjennomført inspeksjon på en gård, et oppdrettsanlegg, et gatekjøkken eller hjemme hos en hundeeier.

– God kommunikasjon og dialog med de vi er på inspeksjon hos er viktig. Vi jobber for å gjøre det enklere å gjøre rett for alle vi fører tilsyn med. Svarene fra brukerundersøkelsen skal vi bruke til å forbedre oss og vurdere om det er behov for endringer i måten vi arbeider på, sier Ingunn Midttun Godal.

Undersøkelsen vil være anonymisert og kan derfor ikke spores tilbake til den som svarer på undersøkelsen.

– Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper at så mange som mulig vil bruke 2 minutter på å gjøre Mattilsynet bedre ved å gi oss innspill på hva som er bra og hva som kan bli bedre med inspeksjonene våre, sier Godal.