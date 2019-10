Moelven Eidsvold Værk legges ned

Ifølge finansnettavisen E24 fikk de 60 medarbeiderne ved Moelven Eidsvold Værk AS beskjed om at bedriften skal legges ned på et allmøte mandag ettermiddag.

– Hovedårsaken til at vi har valgt å legge ned bedriften på Eidsvoll Værk er at vi ser at det vil kreve betydelige investeringer for å få til en bærekraftig drift. Kostnadene blir for store i forhold til andre og mer langsiktige prosjekter, sier styreleder Bjarne Hønningstad til E24.

Sagbruket er eid av Moelven Industrier, og har vært i drift siden 1670.

Selskapsfakta Moelven Eidsvold Værk 2018 (2017 i parentes), tall i kroner Driftsinntekter: 228.198.000 (204.779.000) Driftsresultat: 5.320.000 (143.000) Resultat før skatt: 2.966.000 (-2.534.000) Egenkapital: 66.379.000 (64.944.000) Ansatte: 67 Bransje: Saging, høvling og impregnering av tre Eiere: Moelven Industrier ASA Kilde: Proff.no

Annonse

Nationen skrev om en mulig nedleggelse i slutten av august. Da sa Hønningstad at til tross for at resultatene har bedret seg de siste årene, er kostnadsnivået ved bedriften altfor høyt, og at det gjorde det krevende å drive lønnsomt.

Etter varselet om mulig nedleggelse, ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvilke muligheter bedriften hadde for videre drift. Konklusjonen ble presentert mandag, og var kort og godt at videre drift ikke er forsvarlig, fordi kostnadene med produksjon ved Eidsvold Værk er for høye sammenlignet med andre anlegg i konsernet.

– Konklusjonen er at vi ikke kan forsvare videre drift ved Moelven Eidsvold Værk. Vi klarer å produsere de samme produktene til en langt lavere kostnad ved andre kombianlegg i konsernet. I tillegg har Moelven mange langsiktige investeringsprosjekter, og investeringsbehovet ved Moelven Eidsvold Værk er for stort til at det kan prioriteres i forhold til mer lønnsomme prosjekter, sier Hønningstad i en pressemelding mandag.

Han sier bedriften nå vil gå i dialog med medarbeiderne og de tillitsvalgte, for å gjøre det de kan for å bistå dem som må ut på jobbmarkedet.

– Vi vil også se på muligheter for arbeid innad i Moelven-konsernet. Det er en trist dag for våre medarbeidere, og også i Moelvens historie. Det er med et særdeles tungt hjerte vi avvikler en så tradisjonsrik bedrift, sier Hønningstad.