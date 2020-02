I midten av januar skrev Dagens Næringsliv at gården ble solgt for 70 millioner. Johan H. Andresen ønsket ikke å kommentere kjøpet av gården på Rygge før konsesjonssøknaden var behandlet.

Nå er den godkjent, skriver Fredriksstad Blad.

Boplikt

Gården har boplikt, og i konsesjonssøknaden går det fram at Andresen vil oppfylle denne. Alternativt søkes det om at datteren Alexandra kan oppfylle boplikten. Hun har ifølge søknaden jobbet i stall både i Tyskland og Danmark, og er nå i gang med agronomutdannelse.

Det fremkommer også i søknaden at Andresen ønsker å legge til rette for oppdrett og avl av varmblods ridehester, og han planlegger å bygge et anlegg med kapasitet til 30-40 hester. Han har også planer om å anlegge en utendørs ridebane.

Johan H. Andresen hadde i 2019 en nettoformue på 33 milliarder kroner, og har i flere år vært blant Norges rikeste. Han driver i dag holdingselskapet Ferd.

Over 2500 mål

Eiendommen til storgården strekker seg over 2627 mål, hvorav 352 er dyrka mark. 605 mål er også regulert for 18-hulls golfbane, og leies bort til Evje Golfpark.

Gården har vært i eie av flere familier. I 1890 overtok statsråd Johan Thorne Evje herregården, og i 1928 solgte han den til skipsreder E.B. Aaby. Den gamle hovedbygningen ble oppført i 1715, og er ifølge Store norske leksikon fredet.