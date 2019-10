Miljødirektoratet vil ha forbod mot plastbestikk

Klima- og miljødepartementet tok imot forslaga frå direktoratet måndag.

– Dette er eit viktig steg i arbeidet med å bli kvitt unødvendig eingongsplast i Noreg. Havforsøpling er eitt av dei store miljøproblema i vår tid, og eingongsartiklar av plast er ei av kjeldene, seier klima – og miljøminister Ola Elvestuen i ei pressemelding.

Elvestuen har bedt Miljødirektoratet greie ut eit framlegg til forbod mot unødvendig eingongsplast.

– Det er eg glad for at vi no har fått. No skal forslaget behandlast i departementet, seier Elvestuen.

Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet.

– Slike eingongsprodukt kan relativt enkelt erstattast med andre eingongsprodukt i andre materialar, eller aller helst i ombruksprodukt. Utfasinga har allereie komme langt for enkelte av produkta, og vi forventar at fleire og rimelegare alternativ blir tilgjengelege på marknaden dei næraste år, seier Hambro.