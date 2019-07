Miljødirektoratet sier ja til tysk prøveboring nær Lofoten

Miljødirektoratet har gitt det tyske oljeselskapet Wintershall DEA klarsignal til å drive prøveboring ved Trænarevet sør for Lofoten. Bellona lover omkamp.

Tillatelsen vil bli påklaget, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

– Dette er en ekstremt viktig sak, som kommer til å ende på miljøminister Ola Elvestuens (V) bord. Dette vil bli en prøvesak på Venstres troverdighet i miljøpolitikken, slår en rasende Hauge fast.

Det tyske oljeselskapet ble tildelt lisens til leteboring i 2016 under den såkalte TFO-ordningen. Lisensen gjelder boringen av en letebrønn i en blokk i Norskehavet utenfor kysten av Nordland, 83 kilometer sør for Røst og 50 kilometer nord for Træna.

Tirsdag fikk selskapet tommel opp fra Miljødirektoratet til å gå i gang, bekrefter fungerende seksjonsleder Ann Mari Vik Green til NTB.

– Tillatelsen gjelder alle utslipp til luft og sjø som følger av boreaktiviteten, sier hun.

Vil ha full mobilisering

Hauge lover full mobilisering av miljøbevegelsen i saken.

– Dette er den mest kontroversielle boringen på norsk sokkel på veldig lenge. Hvis Elvestuen tillater dette, har vi ikke bruk for Venstre som miljøparti, sier Bellona-lederen, som viser til at området rundt Trænarevet er tett knyttet til økosystemet i Lofoten.

– Vi snakker om oljeboring i fødestua til torsken. Hvis det skjer et uhell, er skadepotensialet enormt, sier Bellona-lederen.

Leder Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har tidligere omtalt tildelingen av borelisensen ved Trænarevet som «alarmerende».

Onsdag kom det reaksjoner også fra politisk hold.

– Oljeboring nær Trænabanken kan få katastrofale konsekvenser for fiske og umistelige naturverdier. Vi forventer at klima- og miljøministeren sørger for å stanse denne boringen. Hvis ikke kommer vi til å ta saken opp i Stortinget, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

30 dagers boring

Ifølge Green har selskapet bare lov til å bore mellom 1. september og 1. mars neste år. Wintershall DEA har tidligere gjort det klart at boreperioden er planlagt i oktober og vil ta om lag 30 dager.

Ifølge Bellona har alle faginstanser gått imot oljeboring i dette området. Også Miljødirektoratet frarådet utlysning av blokken allerede i 2010, bekrefter Green.

– Men området er åpnet, og lisensen er tildelt av norske myndigheter. Det må vi bare forholde oss til, sier hun.

– Hvis selskapet finner olje, hva skjer da?

– Da søkes det gjerne om tillatelse til å bore en brønn til. Men det er det jo ikke sikkert at de får, selv om forventningene sikkert er der, sier Green.

– Misbruker TFO-ordningen

TFO står for «tildeling i forhåndsdefinerte områder». Blokkene ligger i områder nær planlagt og eksisterende infrastruktur og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet. Kravene til miljøfaglige råd og demokratisk deltakelse er imidlertid svakere i TFO-ordningen enn i de ordinære konsesjonsrundene.

Hauge mener tildelingen til Winterhall viser at dagens regjering misbruker TFO-ordningens intensjon.

– Dette er en uhørt tildeling. Venstre bør sette foten ned for Olje- og energidepartementets misbruk av TFO-ordningen. Det har Elvestuen full anledning til som fagstatsråd, sier Bellona-lederen.