Michelin-restaurant i Trondheim får bot fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet gjennomførte 22. mai i år en uanmeldt kontroll på Fagn, som i februar i år ble tildelt en stjerne i den prestisjetunge Michelin-guiden.

Arbeidstilsynet har nå bedt Fagn om å rydde opp i fire forhold der de mener restauranten har brutt arbeidsmiljøloven, blant annet det de mener er mangelfulle arbeidsavtaler og manglende oversikt og registrering av arbeidstid, skriver Adresseavisen.

Nå har de ilagt Fagn en bot på 50.000 kroner for den manglende arbeidstidsregistreringen.

Regiondirektør Stig Magnar Løvås hos Arbeidstilsynet i Midt-Norge sier til Adresseavisen at de ikke har grunn til å tro at Fagn har prøvd å skjule noe som helst, eller at de med vilje latt være å ha et godt nok system for registrering av arbeidstid.

– Tvert imot opplever vi at Fagn har tatt våre pålegg på alvor og ønsker å rette opp. Men Arbeidstilsynet må forholde seg objektivt til brudd på regelverket og kan i liten grad legge vekt på om bruddet er bevisst eller skyldes manglende kunnskap eller prioritering, sier Løvås.

Varselet om overtredelsesgebyr kom før fristen for å oppfylle Arbeidstilsynets pålegg utløp.

Restauranten vurderer nå å klage på boten.

– På generelt grunnlag mener vi at det er uheldig at Arbeidstilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr før den ordinære saken er avsluttet, sier advokat Heike Kristine Bentsen i NHO Reiseliv som bistår restauranten i saken.

