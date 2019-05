Melkeoverskudd svekker Tine-resultat

Nordmenn drikker mindre søtmelk og spiser mindre ost. Denne trenden fortsatte i årets fire første måneder, og gir utslag på bondesamvirket Tines resultater.

Driftsresultatet ble 327 millioner kroner. Det er 141 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor.

Resultat før skatt er svekket med 128 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig leverte bøndene mer melk til det bondeeide samvirket i første tertial sammenlignet med samme periode i fjor.

I perioden ble det mottatt 516,7 millioner, liter kumelk, mot 501,7 millioner liter i 1. tertial i fjor. Det ble levert 6,6 millioner liter geitemelk, mot 6,2 millioner liter i samme periode i fjor. Av kumelka var 17,6 millioner liter økologisk, mot 17 millioner liter i samme periode i fjor.

Økte kostnader knyttet til spesielt høy melkeinngang bidro også til et svakere resultat enn i 1. tertial i fjor. Driftssinntektene for Tine Gruppa i 1. tertial var 7639 millioner kroner.

– Betydelig resultatnedgang

– Vi konstaterer store volumutfordringer og betydelig resultatnedgang i vår kjernevirksomhet. Vi arbeider derfor sammen med våre kunder med å snu utviklingen gjennom innovasjoner og konsepter som skal sikre verdiøkning både for dem og oss. Vi fortsetter også effektiviseringsarbeidet i hele verdikjeden for å redusere kostnadsnivået, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en pressemelding fra Tine.

Resultatet for meierivirksomheten i Norge svekkes noe mer enn resultatet totalt. Selskapene Tine SA, OsteCompagniet AS og Mimiro AS øker salgsinntektene med 1,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, men driftsresultatet svekkes med 142 milllioner.

Tine taper mot konkurrenter

Tine taper markedsandeler til konkurrenten innen noen store kategorier, viser tall fra analysebyrået Nielsen. Totalt er tapet i markedsandel, målt i volum, på 0,5 prosent for Tine.

Salget av søtmelk fra dagligvare gikk ned 2,1 prosent i første tertial, mens salget av søtmelk fra Tine gikk ned med 2,4 prosent, noe som tilsvarer en redusert markedsandel på 0,2 prosent.

Også salget av ost går ned, med 0,7 prosent. I denne kategorien går Tine ned med 1,9 prosent i volumandel. Faste hvite oster hadde en nedgang på 1,3 prosent, hvor Tine gikk ned med 2,4 prosentpoeng.

Salg av yoghurt og fløte går bedre for melkesamvirket. Forbruket av yoghurt går opp med én prosent i perioden. Her øker Tine sin volumandel med 0,2 prosent. Tine øker volumandelen innen fløte med 2,8 prosentpoeng, men svekker likevel sine markedsandler innen matlagingsprodukter totalt, med 0,3 prosent.

Slankekuren fortsetter i Tine

Tine startet sommeren 2017 en slankekur, med en innsparing på 450 millioner kroner innen april 2019.

50 millioner gjensto ved slutten av 2018, og i årets første måneder er ytterligere 90 millioner spart. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøpseffekter.

Slankekuren fortsetter i Tine. Ser vi på innsparingsplanene som ble kommunisert i forbindelse med presentasjon av årsresultat for 2018, skal Tine spare ytterligere 100 millioner i løpet av 2019.

Vekst grunnet internasjonalt oppkjøp

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 074 millioner kroner i første tertial 2019, en økning på 24,5 prosent i forhold til første tertial 2018 (17,6 prosent vekst justert for endring i valuta). Den kraftige veksten kommer fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.

Den internasjonale virksomheten har hatt god salgsutvikling, med noe svakere salg av Jarlsberg i første tertial i år.

Salgsinntektene for datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS ble 845 millioner kroner i første tertial, en vekst på 2,7 prosent i forhold til første tertial 2018.