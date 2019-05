MDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 2025

Vedtaket ble gjort som del av en votering over en omfattende resolusjon om klimakutt i norske kommuner.

Samtidig ble det vedtatt at «norske havner skal stille krav om landstrøm for alle anløp innen 2024».

– Å si nei til cruise er å si ja til god byutvikling, bedre bymiljø, mindre klimagassutslipp og mer bærekraftig turisme, sier MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke.

– Ideen om å fly folk til et sted, for deretter å luske inn på et skip for der å tøffe rundt og spre masse klima- og miljøproblemer er en grunnleggende dårlig idé. Det må vi slutte med, sier han.

Cruisetrafikkens motstandere mener denne næringen ikke er forenlig med en klimapolitikk som skal nå Paris-målene.