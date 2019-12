Matvareprisene demper den norske prisveksten

Fra november 2018 til november 2019 har konsumprisindeksen steget med 1,6 prosent. På samme tid har matvareprisene gått ned med 0,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

− Konkurranse i dagligvaremarkedet gjør at matvareprisene har gått ned. Det er ingen tvil om at konkurransen mellom dagligvareaktørene er svært hard, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Fra oktober til november steg matvareprisene med 0,2 prosent. Matvareprisene varierer etter et jevnt mønster i løpet av året.

− En liten økning er normal på denne tiden av året. Prisene går ned i typiske tilbudsperioder som jul, påske og skolestart, og justerer seg igjen på andre tidspunkt av året.

− At matvareprisene har en negativ utvikling over de siste tolv månedene er ikke vanlig, vi har ikke sette dette siden november 2017, sier Størksen.