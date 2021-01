Mattilsynet stanset produksjonen hos fjørfeslakteri på dagen

Fjørfeslakteriet Ytterøykylling i Levanger i Trøndelag måtte stoppe produksjonen på dagen da Mattilsynet dukket opp på inspeksjon 25. november, skriver Adresseavisen.

Årsaken var at hygieneforskriftene ble brutt, blant annet ved at det satt igjen fjær på hønsene og at hele eller deler av indre organer fortsatt var i skrottene.

– Vanligvis er det kylling som slaktes, men i dette tilfellet var det høner. Maskinene må da stilles inn på annen størrelse. Vanligvis vil slakteriet oppdage denne feilen selv, men når de ikke oppdaget dette selv, reagerte Mattilsynet med å stoppe linja, sier avdelingssjef i Mattilsynet Midt, Ingebjørg Grunnan Fostad, til Adressa.

Feilen ble ifølge Mattilsynet raskt rettet opp av slakteriet selv, og ingen av produktene skal ha gått ut i butikker.

Daglig leder Lasse Kjønstad ved Ytterøykylling sier til avisa at de gikk gjennom alt som var produsert og pakket da de oppdaget feilen.

Ifølge Kjønstad er det sjeldent feil som dette skjer, og han forteller at de har et tett samarbeid med Mattilsynet, som utfører kvalitetskontroller.