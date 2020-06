Mattilsynet: – Mye feilmerking av poteter, frukt, bær og grønnsaker

– Vi mener flere av feilene er unødvendige fordi mange av kravene i forskriften er konkrete, og Mattilsynet hadde forventet bedre regelverksetterlevelse i denne kampanjen. Vi synes derfor det er noe overraskende at vi fant såpass mye feil, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet og legger til:

– Et resultat av feil merking er at forbrukerne ikke får den informasjonen de har krav på, eller får oppgitt feil opplysninger. Begge deler er uheldig.

Det kommer fram i en pressemelding at Mattilsynet har testet 124 produkter innen poteter, frukt, grønt og bær, hvor en tredjedel (34 prosent) var feilmerket. Mattilsynet påpeker samtidig at ingen av feilmerkingene utgjorde en helsefare.

Feil på 60 prosent

For frukt, bær og grønnsaker var det feil på 24 prosent av produktene. For matpoteter var det feil på hele 60 prosent av produktene.

– En del ferdigpakket frisk frukt, bær, og grønnsaker manglet angivelse av opprinnelsesland. Ferdigpakkede epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær skal også merkes med opplysninger om sort, det manglet for enkelte produkter, skriver Mattilsynet i pressemeldingen.

Det var utstrakt feilmerking på potetene i butikkene. Mattilsynet skriver at det kan være slik at den såkalte matpotetforskriften ikke er godt kjent.

– Resultatene viser at matpotetene skiller seg ut med flest feil, særlig på sortering og størrelse, som det er krav om i matpotetforskriften, skriver de videre.

Feilmerking og forvirrende merking av matvarer er noe som ofte skaper stort engasjement. Blant annet for at matprodukter utgir seg for å være noe annet enn det er.

Dårlig merkede poteter

Nylig skrev NRK om Marcela Molina som trodde hun hadde kjøpt norske poteter, men med liten skrift fant hun ut at potetene faktisk var fra Israel, men var pakket i Norge.

Landbrukspolitisk talsperson i KrF, Steinar Reiten, var på sin side raskt ute og undret over at dette ble reagert på når det var nettopp Israel som var opprinnelsesland.

Her kan du lese flere saker far Nationen om merking av mat:

Annonse

Les også: Sp vil vite hvor bearbeidet kjøtt kommer fra

Les også: Nortura og Rema 1000 rydder opp etter biffkritikk

Les også: Tusenvis av feilmerkede kjøttdeigpakker trekkes

Les også: Merket tysk kjøttdeig som norsk

Les også: EU hindrer Norge å merke produkter med mye antibiotika

Les også: SV vil ha merking av mat fra okkuperte områder

Les også: Mener kjøttselskap solgte ulovlige hamburgere

Les også: Krever kjøttmerking av restaurantmat

Les også: Forbrukerrådet vil vurdere dyrevelferdsmerking av kjøtt

Les også: Vil ha merking av kjøtt fra dyr som ikke har fått bedøvelse før slakting

Les også: Mattilsynet med storstilt sjekk av potetmerking