22. august utførte Mattilsynet en grensekontroll på et parti med fryst lammekjøtt fra New Zealand.

Importøren av lammekjøttet var Unil, som er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under Norgesgruppens merker.

Under kontrollen av varepartiet ble det observert at containeren var overfylt. Kartonger med kjøtt var stablet fra gulv helt opp til taket og helt inntil døråpningen på containeren.

Ifølge Mattilsynet skal dypfryste næringsmidler oppbevares slik at temperaturen er -18 grader eller kaldere i hele næringsmidlet.

Ifølge Mattilsynets rapport fra grensekontrollen ble det foretatt flere temperaturmålinger i varene på forskjellige steder i containeren. Kun en måling viste temperatur mindre enn -18 grader. Denne målingen ble foretatt midt inne i containeren.

"Øvrige målinger viste temperaturer som var fra -9 grader C til – 16,1 grader C. Jo nærmere veggene og dørene varene befant seg, jo høyere var temperaturen", skriver tilsynet i rapporten.

Må destrueres eller sendes tilbake

Partiet med 11.428 kilo lammekjøtt fra New Zealand ble dermed avvist for import da temperaturen i varene var for høy.

"På emballasjen som kjøttet er pakket inn i står det at varene skal oppbevares ved -18 grader C eller kaldere. Varene i containeren er stablet på en slik måte at luftsirkulasjon inne i containeren er forhindret. Containeren var overfylt slik at det var svært lite luftrom mellom varer og containerveggene. Dette har medført temperatur i store deler av varepartiet har gått over -18 grader C", skriver Mattilsynet i sin rapport fra grensekontrollen.

"Importør gis en tidsfrist på 60 dager, til 22.10.2019 til enten å sende varene i retur eller å destruere partiet på et godkjent anlegg", heter det i Mattilsynets vedtak.

Norgesgruppen: – Vil stå uten varer i en periode

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, forteller at kjøttet allerede er på vei tilbake til New Zealand.

– Lammekjøttet er sendt i retur til opprinnelseslandet, i henhold til regelverket. Dette medfører ingen direkte økonomiske tap for oss. Den største utfordringen er at vi vil stå uten varer i en periode, sier Søyland.

– Hvor skulle dette kjøttet?

– Partiet var tenkt til offshore og storhusholdning. Lammekjøttet var ferdig stykket og vakuumpakket klart til og selges videre. Denne saken er håndtert etter regelverket. Jeg har forstått at saken er lukket fra Mattilsynets side. Varene kom aldri inn i landet, sier hun.

– Det aktuelle partiet er lastet om i en ny container og er returnert på leverandørs regning. Kjøttet ble lastet om i ny container fordi man antar at det er en feil med containeren. Det har aldri vært noen risiko for at disse varene skulle bli solgt i Norge. Avviket ble oppdaget. Ingen skade skjedd. Nå venter vi på en ny forsyning. sier hun.