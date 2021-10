Matblogger reagerer på Remas innpakning

Forfatter av boken «Spis opp maten» og matblogger Mette Nygård Havre driver kontoen Spisoppmaten på Instagram. Til sine over 93.000 gir hun enkle tips som kan redusere matsvinnet og utgiftene.

Tidligere denne uka kom hun imidlertid med en kraftsalve mot dagligvaregiganten Rema 1000 og deres bruk av plast rundt lime.

«Dette var merkelig Rema 1000. Tre lime pakket i plaststrømpe. Seriøst! Plaststrømpe i 2021? (...) De trenger ikke innpakning for holdbarhetens skyld. Dere skal jo kutte all plast, hvorfor er disse kommet i butikken da? (...) Trist at vi finner dette i butikken nå», skriver Havre i innlegget.

«Like dumt som løk»

Innlegget er blitt likt av over tre tusen brukere på Instagram, og nærmere hundre personer har kommentert innlegget.

«Var innom Rema forleden ens æren for å kjøpe lime. Dro til Kiwi istedenfor», skriver en bruker under innlegget.

Les også: Vil lage emballasje som både kan resirkuleres og gi holdbar mat

Annonse

«Boikotter #reitangruppen og #rema1000 helt og holdent til det bekreftes at de stanser alle slike produktpakker. Akkurat like dumt med løk!» skriver en annen bruker.

Det tok imidlertid ikke lang tid før dagligvarekjeden selv tok grep, går det frem av kommentarfeltet.

Rema: Har tatt grep

Blant dem som kommenterte innlegget var også dagligvarekjeden selv.

«Vi er takknemlig for at vi har blitt gjort oppmerksomme på dette og har tatt grep umiddelbart REMA 1000 er opptatt av å redusere plast og unødvendig emballasje, og lime i løsvekt er og skal fortsatt være standard hos oss. Vi har nå stoppet leveranser av produktet og selger ut det som er igjen i butikk til en ekstra billig pris. Fortsatt god tirsdag!», skriver dagligvarekjeden i kommentarfeltet.

Les også: Oppbevarte pølser i syv grader og mengder med ikke sporbart kjøtt

Havre takker dagligvarekjeden for at de tok grep.

«Vi håper vi slipper unna slike produkter fremover. Vi må jobbe sammen for å bli kvitt unødig emballasje», skriver Havre i en kommentar til Rema.

Nationen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Rema eller Mette Nygård Havre.